Aan het IJ staat een fietsparkeerrobot die niemand een blik waardig gunt

Een fontein die droog staat, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Kan dat niet anders? Vandaag: een fietsparkeerrobot langs het IJ.

Zoals dat gaat met openbare ruimte: als een ding er maar lang genoeg staat, kan het zomaar gebeuren dat je het niet meer ziet. Wat ooit bedoeld is als iets, is veranderd in niets.

Zo’n onzichtbaar ding bevindt zich op de kop van de Buiksloterweg, daar waar de ponten tussen CS en Noord af en aan varen. Hoewel aan de zijkant, staat het er stiekem ook best pontificaal. Was het wél zichtbaar geweest, dan had het attentiewaarde gehad. Nu is de belangrijkste kwaliteit van dit object een volslagen gebrek aan bewuste aanwezigheid, aan zelfbewustzijn eigenlijk.

Touchscreen

Het ding in kwestie is een fietsenstalling, vermomd als, ja, als wat eigenlijk? Rechthoekig is het, met een overkappinkje waarvan je denkt: architectuur! Veel rookglas met verlichting erachter, zodat je er in het donker misschien iets minder gemakkelijk aan voorbijgaat.

Het is een automatische fietsenstalling, een robot zou je kunnen zeggen: normale fietsen kunnen worden ingebracht, waarna ze met een liftje ondergronds gaan en worden opgeborgen tot iemand ze aanvraagt via een touchscreen aan een kopse kant. Superhandig, eigenlijk. Als niet ook fietsers, de doelgroep, er een blinde vlek voor zouden hebben.

Want kijk eens rond op het maaiveld, als je dat woord zou willen gebruiken voor al dit steen. Tientallen fietsen, schots, scheef en pal voor de mond van de fietsrobot. Beneden schijnt plek te zijn voor vijftig fietsen, maar boven staan er vele malen meer. Breng een uurtje door op de noordelijke IJ-oever en er is geen passant die deze fietsenstalling ook maar een blik waardig keurt. Onzichtbaar.

Falend futurisme

Wonderlijk genoeg: het object viel David Barnouw wel op. Een klein gebouwtje dat je ziet als je van het Buiksloterveer in Noord van de pont af komt, schreef hij aan de krant. ‘Dat was bedoeld om via een ingenieus systeem fietsen in te bergen. Bij mijn weten heeft het nooit gefunctioneerd, maar er liggen wellicht honderden weesfietsen in. Ga maar kijken.’

Een uurtje kijken naar de buitenkant is niet veel natuurlijk, niet meer dan een momentopname. Maar voldoende om je af te vragen hoe dat zit met zoveel falend futurisme. Gericht vast op Noorderlingen met als bestemming een perron op CS. Wie hier zijn fiets achterlaat, draagt bij aan vermindering van dat Grote Probleem: gebrek aan ruimte op overbelaste pontveren.

Wie de fietsen nu vooral rónd het ding ziet staan, kan zeggen: dat lijkt mislukt. Of het is een druppel op een gloeiende plaat, dat is ook mogelijk natuurlijk. Als je zou vinden dat het anders zou moeten: kán dat nou niet anders?