9 x opwarmen bij de open haard in een Amsterdams café

Beeld De Vergulden Eenhoorn

Niets is zo hypnotiserend als een knapperend vuurtje. In De Vergulden Eenhoorn tuur je zo wat uurtjes weg, loungend op de luxe kussens rondom de haard. Die haard mag er zelf trouwens ook wezen: het is een spiegelend, bronzen exemplaar dat je al van verre tegemoet glimt.

Ringdijk 58

Een bruine kroeg ten voeten uit en niet eenvoudig te vinden als je niet precies weet waar je wezen moet. Dat zijn zaken die we fijn vinden. Ook aangenaam: Café de Wetering zit in een pittoresk 17de-eeuws pand. De open haard bevindt zich – via een trappetje – op een soort verdieping boven de bar.

Weteringstraat 37

Café de Wetering Beeld Andrew Green via Flickr.

In Vessel, het restaurant van hotel Boat & Co in de Houthavens, is het in de wintermaanden goed toeven bij de haard. Ze hebben er een gigantisch koperkleurig exemplaar met een aantal comfortabele banken om in te ploffen. Iemand zin in een potje schaken?

Revaleiland 500

Laat je niet misleiden door de naam Westergasterras. In dit café zit je ook lekker binnen en, als je mazzel hebt, bij de open haard. Extra lekker met een warme choco met slagroom en een taartje van Holtkamp.

Klönneplein 4-6

Bij Pllek is het aangenaam in de zomer én in de winter. De open haard in de hoge ruimte is een fijne pl(l)ek om bijeen te komen. Met uitzicht op het IJ en de langstrekkende vrachtschepen.

TT Neveritaweg 59

Een warm middelpunt op het Mercatorplein. Café Zurich zorgt in De Baarsjes voor een knusse oase. De banken rond de open haard zijn zo gesitueerd dat je in gezelschap rond het vuur kunt kruipen.

Mercatorplein 2

The Lobby wil er zijn voor Amsterdammers en iedereen die de stad een warm hart toedraagt. Kan je hart wel wat opgewarmd worden? Zak in een van de fauteuils rond de open haard die dit restaurant zowel in de vestiging in de Nes als in de Fizeaustraat rijk is.

Nes 49

Fizeaustraat 2

The Lobby in de Nes Beeld Stefano Pinci

Hannekes Boom een zomerstek? ’s Winters kunnen de temperaturen binnen al net zo hoog oplopen als op het grote terras op een broeierige zomeravond. Dat komt niet alleen door de drukte bij de bar, maar zeker ook door de grote open haard die midden in het restaurant staat.

Dijksgracht 4



Stel: je gaat met een date cocktails drinken. Dan is er geen licht zo flatterend als haardvuur. In Lion Noir serveert joviaal personeel extravagante drankjes terwijl jij bij de open haard flirt tot je erbij neervalt. Let wel op zweetplekken en uitgelopen foundation: dicht bij dat haardvuurtje is het écht warm.

Reguliersdwarsstraat 28