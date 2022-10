7 cocktailbars in Amsterdam met een steengoede Pornstar Martini (en: hoe drink je ’m het lekkerst?)

Steeds vaker gesignaleerd op de menukaart: de Pornstar Martini. Maar waar – en nog belangrijker misschien, hoe – drink je ’m het lekkerst?

De Pornstar Martini bestaat uit een mix van verse passievruchtenpuree, passievruchtlikeur, vanillevodka, soms wat limoen en een kraag rijk eiwitschuim. Een lekkere heeft een mooie balans tussen zoet en frisse zuren en is toch vol en romig; een toetje in een glas. Hij wordt geserveerd in een ijskoud martiniglas – vandaar de aanvulling in de naam – met bovenop een halve passievrucht. Ernaast een lepeltje en een klein shotglas gevuld met, liefst, champagne, maar in de praktijk wordt dat vaak een goedkoper alternatief.

Op z'n lekkerst

Je begint met het uitlepelen van het fruit, daarna komen de bubbels. Vooral daarover wordt gebakkeleid. Moet je nippen? Ad fundum naar binnen schenken? Het kan op twee manieren: óf je drinkt het glas vooraf rustig leeg als palate cleanser, óf je nipt de champagne en de cocktail om en om. Zo wordt het drinken een ritueel en voorzie je deze zoete cocktail van het broodnodige zuur voor een optimale smakenharmonie.

Chinees in Nederland

De Pornstar mag dan een terrashit zijn, een cocktailpurist zal hem niet snel bestellen. Dat komt omdat er tegenwoordig, in tegenstelling tot bij het origineel (zie kader), eiwit wordt toegevoegd. “Het is een beetje zoals de Chinese keuken in Nederland,” zegt Ingmar Voerman, drankjournalist en professioneel jurylid bij cocktailcompetities. “Het is aangepast aan de populaire smaak en heeft met het origineel niets meer te maken.”

Wie trek heeft in passievrucht bestelt daarom volgens de kenner liever een variatie op de Pornstar of, als eiwit je ding is, een whiskey sour of Clover Club, een cocktail op basis van gin en frambozen.

Wat je ook kiest, het loont om naar een echte cocktailbar te gaan. Daar werken ze minder met kant-en-klaarproducten en weten de bartenders van wanten. En dat proef je terug in de cocktail.

Deze 7 Amsterdamse cocktailbars hebben een steengoede (variatie op de) Pornstar Martini

Flying Dutchmen

Singel 460

Als je voor de originele Pornstar gaat, dan hier: ze maken hem met huisgemaakte passievruchtenlikeur, limoen, een mooie volle schuimkraag en – zoals het hoort – een glaasje champagne ernaast (15 euro).

The W Lounge

Spuistraat 175

Voor glitter, glamour en een zalige Pornstar (17,50 euro) met een mooie fluffy schuimkraag (niet van eiwit, maar van ananas) moet je op de bovenste verdieping van het W Hotel zijn. Ter garnering een kwart passievrucht en een hartje van kruidenbitter. Het verbluffende uitzicht op het Paleis op de Dam krijg je er gratis bij.

Law & Order

Voetboogstraat 4

Een relatief nieuwe speler aan het cocktailfirmament. Een beetje donker etablissement met een iets rauwer gevoel. De Almost Hollywood (13 euro) met passievrucht, vieux en een schuimlaagje van vanille en champagne is een aanrader.

Pulitzer’s Bar

Keizersgracht 234

Vanwege de intieme huiskamersfeer met knap art-deco-interieur, het zachte licht waarin iedereen knapper wordt en de knusse hoekjes is een bezoek aan het Pulitzer’s nooit een straf. Een Pornstar serveren ze er niet, maar dit is wel een van de beste cocktailbars in de stad en dus de plek om een klassiek alternatief, zoals de whiskey sour (vanaf 15 euro, met bourbon – supplement al naar gelang de whiskey), te proberen.

Super Lyan

Nieuwezijds Voorburgwal 3

Een toptent voor liefhebbers, met een interieur als een Amerikaanse jarenvijftigdiner. Hier werken echte bartalenten maanden aan de ontwikkeling van een cocktail, zonder daar opschepperig over te doen. Probeer vooral de East 8 Straight Up, ook wel bekend als de Pornstar Killer (13 euro) met vodka, Aperol, passievrucht, lychee en een subtiel veganistisch schuimlaagje.

Door74

Reguliersdwarsstraat 74

Terug van weggeweest: Door74. De boel is opgefrist en vernieuwd en nog steeds een van de beste in de stad. Ze serveren een eigen variant, De Golden Wink (13 euro) met vodka, roggewhiskey, cointreau, passievrucht en kurkuma. Tropisch, kruidig, verfrissend.

Bar TwentySeven

Dam 27

Boven in het opperluxe Hotel TwentySeven vind je Bar TwentySeven, met uitzicht op de Dam en een decadente, oosterse sfeer. Je drinkt hier een Pornstar 2.0 (17 euro), die bewust zonder lobbig eiwitschuim wordt geserveerd. In plaats daarvan een beetje wittechocoladelikeur, vodka met roze peperkorrels en een vleug aardbeiensiroop. Bovenop geen passievrucht maar een eetbaar bloempje en roze peper.

De originele Pornstar Martini De Pornstar Martini is een moderne klassieker, die in 1999 werd bedacht door Douglas Ankrah van Lab Bar in Londen. Het originele recept kent slechts vier ingrediënten: vanillevodka, vanillesuiker, passievruchtlikeur en passievruchtpuree. Ankrah zag voor zich hoe erotische acteurs het drankje zouden nuttigen. Om een beetje reuring rond de alcoholische versnapering te creëren koos hij daarom voor de naam Pornstar Martini. Dat van de reuring is gelukt: door gedoe over de naam staat hij soms ook op de kaart als Passion Martini.