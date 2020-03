4 jaar cel geëist tegen Yassine A. wegens bezit van raketwerper

Naast een celstraf, vorderen de aanklagers intrekking van A.’s ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’. Daardoor zou hij alsnog de resterende drie jaar moeten uitzitten van een celstraf van negen jaar, die hij kreeg voor een mislukte bankoverval in 2011 in Driebergen. Daarbij schoot hij op een agent die hem en zijn mededader probeerde tegen te houden toen ze op de vlucht sloegen.

De antitankbrisantgranaat van het type M80 is geschikt om militaire, bepantserde voertuigen te doorboren. Met de granaat kan 30 centimeter bepantsering worden doorboord.

Yassine A. wordt vervolgd voor het bezit van de raketwerper, niet voor het voorbereiden van een aanslag op Van den Heuvel, omdat de recherche voor zo’n concreet plan geen aanwijzingen heeft gevonden. De Telegraaf-verslaggever wordt al sinds december 2017 zwaar beveiligd door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Hij wordt vervoerd in gepantserde bolides.

Tip

De politie kreeg op 4 december 2019 een tip dat een groep ‘voornamelijk Marokkaanse jongens’ voor de jaarwisseling een moordaanslag op Van den Heuvel wilde plegen met een raketwerper.

Diezelfde avond viel de politie onder meer de woning van A.’s vriendin binnen in Amsterdam-Osdorp, waar hij voornamelijk verbleef. In de bijbehorende kelderbox waarvan alleen zijn vriendin en A. de sleutel hadden, lagen inderdaad een raketwerper van Joegoslavische makelij en een granaat die geschikt is om zware bepantsering te doorboren.

In een box in Lijnden die A. gebruikte voor zijn garagebedrijf, lagen de kogels en cocaïne. Op een kussensloop die om het antitankwapen zat, zat waarschijnlijk dna van A.

‘Schokkend’

Volgens de aanklagers moet A. hebben geweten van de raketwerper die ‘praktisch voor het grijpen lag’ links achterin de box. De officieren van justitie noemden het in hun requisitoir ‘schokkend’ dat A. de raketwerper had. Ze wezen erop dat A. – ook voor de overval in Driebergen – al werd veroordeeld voor diefstallen met geweld, waardoor hij ‘ongeveer de helft van zijn leven’ vastzat. Nu was hij in bezit geweest van versleutelde Blackberry’s en peilbakens waarmee bijvoorbeeld auto’s zijn te volgen. De straffen ‘hebben kennelijk niet geleid’ tot ander gedrag.

“Dat ding is niet van mij, absoluut niet,” zei A. dinsdagmiddag tegen de rechtbank. Dat geld volgens hem ook voor de drugs en de kogels. Op de Jumbo-tas met daarin 76 van de 78 kogels die werd gevonden in de loods die A. gebruikte, zaten zijn vingerafdruk. Hij gebruikte tassen om boodschappen te doen en gereedschappen te bewaren, zei hij.

Behalve in zijn bescheiden garagebedrijf in Lijnden werkte A. sinds zijn vrijlating in augustus 2018 als gewaardeerd jongerenwerker en zou hij afstand hebben genomen van zijn ‘negatieve sociale netwerk’. Hij zei de rechtbank dat hij ‘goed bezig was’ en juist ‘niets meer had met criminaliteit’ toen hij werd aangehouden. Over twee maanden wordt hij vader: “Ik verheug me daarop.”

‘Vage tip’

Advocaat Menno van Gaalen van A. wil algehele vrijspraak. Volgens hem is het zeer de vraag of de ‘vage tip’ een redelijke aanleiding was voor de invallen in de woning en de loods. De resultaten van die doorzoekingen moet de rechtbank dan ook uitsluiten van het bewijs.

Bovendien vormen de gevonden spullen volgens de raadsman hoe dan ook onvoldoende bewijs dat A. daarmee iets te maken had. Of de raketwerper inderdaad zou werken, staat volgens hem niet vast.

De strafeis vindt Van Gaalen op zich al erg hoog en een herroeping van A.’s volledige ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’ daarbovenop zou hij exorbitant vinden.