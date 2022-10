32 jaar partyfoto’s van Dennis Bouman: ‘Op mijn oude foto’s zie je niemand met een telefoon in de hand’

De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan, in 1992. Beeld Dennis Bouman

“Ten eerste houd ik van de muziek en ten tweede houd ik erg van de sfeer onderling op feestjes,” antwoordt Bouman op de vraag hoe het kan dat hij het al zo lang volhoudt als ‘partyfotograaf’. “Zo’n feest doe je met zijn allen en als fotograaf maak je er ook gewoon deel van uit.”

Bouman – geboren in Amsterdam maar opgegroeid in de Zaanstreek – begon 32 jaar geleden met fotograferen in discotheek De Waakzaamheid in Koog aan de Zaan. Nu moeilijk voor te stellen, maar in die tijd een toonaangevende discotheek in de regio Amsterdam. “Daar kwam ik als bezoeker en hielp ik met opbouwen,” vertelt Bouman. “En toen ik in 1999 een fotografie-opleiding deed en een vrije opdracht had, besloot ik daar te gaan fotograferen. Sindsdien ben ik nooit meer gestopt.”

Telefoontjes

Als iemand de huidige generatie kan vertellen wat er veranderd is in die pakweg twintig jaar, dan is het Bouman wel. Desgevraagd noemt hij direct twee dingen. “Tegenwoordig staat iedereen naar de dj, dat was vroeger wel anders, iedereen was gewoon aan het dansen en luisterde naar de muziek. Op festivals staat nu iedereen alleen maar richting de dj.” En dat andere punt? “Telefoontjes. Mensen genieten daardoor echt minder. Eigenlijk kan ik er weinig van zeggen, want ik heb zelf ook een camera in mijn hand, maar je merkt gewoon het verschil. Op mijn oude foto's zie je niemand met een telefoon in zijn hand.”

Voor zijn expositie heeft hij veel oud werk opnieuw bekeken. “Inmiddels staan er 352.000 dancefoto’s op mijn harde schijven, dus dat was best wat werk,” zegt hij. Twee bijzondere foto’s die hij graag deelt, zijn een zwart-witfoto uit zijn beginjaren in De Waakzaamheid en een foto van enkele jaren geleden op Manifesto in Paradiso.

Over de foto in De Waakzaamheid: “Dat was waar het echt om gaat, dansende mensen, interactie, dat is het belangrijkste. Het gaat altijd om de mensen.” En over de foto in Paradiso: “Iedereen was daar verkleed, één grote act was het. Dat zijn van die leuke momenten die je nooit meer vergeet. Die komen voor je camera en dan heb je opeens een fantastische foto, omdat je op dat moment daar staat.”

Manifesto in Paradiso. Beeld Dennis Bouman

Ook hangen er foto’s van de beruchte RoXY, de iT, Awakenings, Loveland en van een feest in Brazilië. Er zijn weinig feesten waar Bouman niet is geweest, lijkt het. Wat daarbij opvalt: vroeger was men wel minder preuts. Tegenwoordig schiet iedereen sneller in een pose, zegt hij. “Je probeert natuurlijk zo onopvallend en snel als mogelijk te wezen, voordat ze mij doorhebben. Maar zodra ze je eenmaal doorhebben gaan ze snel hun haar doen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook zijn mensen bang dat ze levensgroot op sociale media komen, dat is ook wel een verandering.”

De expositie van Dennis Bouman is ook na ADE nog te zien, tot 4 november in A’DAM&Co in de A’DAM Toren.