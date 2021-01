24-jarige Amsterdamse wil burgemeester Opmeer worden

Elise Salman.

De zittende burgemeester Gertjan Nijpels stopt komende zomer en de gemeente is op zoek naar een vervanger die kan verbinden, en betrokken en communicatief is.

Salman, die een paar maanden geleden haar studie Archeologie aan de UvA afrondde, denkt deze kwaliteiten in huis te hebben. Salman: “Ik kan altijd met iedereen wel een praatje maken en ben goed in mensen bij elkaar brengen. Ook zoekt Opmeer een vooruitstrevende burgemeester die toekomstgericht is. Die eigenschappen passen bij een jong iemand zoals ik.”

Voordeel

Toen Salman, die in het Westfriese Wognum opgroeide, bij haar vader thuis in de lokale krant De Kogge een oproep voor een nieuwe burgemeester zag, besloot ze de website van de gemeente en verschillende media in de gaten te houden over dit onderwerp. “Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat ik wel eens een heel geschikte kandidaat kan zijn.”

Volgens Salman kan het in haar voordeel werken dat ze in West-Friesland opgroeide. “Ik voel me daar thuis. Het is er ruim en ik houd van de dorpse cultuur en het nuchtere van de West-Friezen. Hoewel ik inmiddels vier jaar met veel plezier in Amsterdam woon, heb ik altijd geweten dat ik ooit terug wil naar West-Friesland. Dit zou wel een heel goede reden zijn.”

Frisse wind

In haar studententijd was Salman voorzitter van de studievereniging Archeologie, maar daar houdt haar bestuurlijke ervaring op. “Zo’n vereniging en een gemeente kun je niet met elkaar vergelijken, ik heb nu eenmaal niet zoveel bestuurlijke ervaring. Maar ik heb weer andere kwaliteiten. Ik denk dat ik voor een frisse wind kan zorgen en niet snel in vastgeroeste ideeën zal blijven hangen.”

Dat ze met verschillende uitdagingen te maken zal krijgen, zoals een structureel begrotingstekort van 1,2 miljoen euro in 2021, schrikt Salman niet af. “Ik ben ervan overtuigd dat je alles kan leren, als je je er maar genoeg in verdiept.”

Het allerleukste aan het burgemeesterschap lijkt Salman om met iedereen in contact te zijn. “Geweldig, om een brug te slaan tussen politiek en burgers. Dat je echt weet wat er speelt in de gemeenschap, bijvoorbeeld door langs ondernemers en verenigingen te gaan.” Lastiger lijkt het haar dat mensen haar wellicht niet helemaal serieus nemen. “Dat snap ik ergens ook wel, gezien mijn leeftijd. Ik zal me dus extra hard moeten bewijzen.”

Op tafel dansen

Als burgemeester heb je vanzelfsprekend een voorbeeldfunctie, iets waar Salman aan zou moeten wennen. Lachend: “Dan kan ik niet meer op tafel dansen in de kroeg, áls die weer open is. Maar dat is eigenlijk het enige. Ik denk dat ik vrij netjes ben en mijn leven niet drastisch hoef te veranderen.” Behalve dus een verhuizing van Amsterdam naar Opmeer. “Natuurlijk zou ik Amsterdam ook missen. De Haarlemmerdijk met z’n gezellige winkels en de rest van de stad met alle musea en terrassen. Maar ik ben er heel zeker van dat ik dit wil, inclusief verhuizing.”

Salman ontving al talloze reacties op haar filmpje, waarin ze kenbaar maakt dat ze burgemeester van Opmeer wil worden. Ook burgemeester Nijpels reageerde. Hij liet weten dat hij het een vernieuwende en gedurfde manier vindt om je kandidaatstelling kenbaar te maken. Ook wenste hij Salman en andere kandidaten veel succes.

Binnenkort gaat de vacature open en kan Salman solliciteren middels een brief. “Aan het begin dacht ik: ik kan het gewoon proberen, maar inmiddels ben ik super serieus en wil ik er echt volle bak voor gaan.”