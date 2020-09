2 vermoedelijke uitvoerders liquidatie Rachid Kotar gearresteerd

Beeld ANP

Het gaat om twee mannen, van wie de politie de personalia nog niet naar buiten wil brengen. De eerste is 25 augustus door een arrestatieteam aangehouden, de tweede dinsdag.

Kotar werd op 12 december 2019 aan het eind van de middag doodgeschoten naast zijn gepantserde BMW, waarin een kind van 5 op de achterbank zat. Hij was pas net terug uit Marokko, waar hij volgens ingewijden enige tijd in de luwte had verbleven.

Kotar werd gerekend tot de groepering van Amsterdammer Karim Bouyakhrichan, alias ‘Taxi’. Hij is de broer van de in 2014 op een Zuid-Spaans terras geliquideerde Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan. De groep rond Bouyakhrichan leeft volgens de opsporingsdiensten al tijden op voet van oorlog met de groep rond Ridouan Taghi en de gedetineerde Richard R., alias ‘Rico de Chileen’.

Of de recherche behalve de verdachten van het uitvoeren van de liquidatie, ook andere betrokkenen en mogelijke opdrachtgevers in beeld heeft gekregen, is nog onduidelijk.

Beroering

De liquidatie van Kotar bij de sportschool waar volop sporters trainden, zorgde voor veel beroering. Naast Health City is een kinderdagverblijf, waar ouders net na de liquidatie hun kinderen kwamen halen. Die werden in groepjes naar buiten gebracht.

Familieleden, onder wie twee meisjes, renden door de afzetting rond het parkeerterrein. Nadat ook zij definitief doorkregen dat het slachtoffer was overleden, schreeuwden ze het uit. Ze werden opgevangen in de sportschool.

De politie was kort na de schietpartij op zoek naar een Volkswagen Transporter van een oud model, met geblindeerde achterruiten. Niet veel later trof de politie op de Buitensingel in Duivendrecht een brandende auto aan.