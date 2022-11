192 dagen zonder één training: de mislukte missie van Jordi Cruijff als coach van Ecuador

Jordi Cruijff in 2019. Beeld Fred Lee/Getty Images

De winst op Qatar in de openingswedstrijd van het WK heeft Gustavo Alfaro, de bondscoach van Ecuador, nog populairder gemaakt dan hij al was. En dat terwijl de stoel waarop hij in Doha zit, was gereserveerd voor Jordi Cruijff.

Cruijff stond precies 192 dagen onder contract Ecuadoraanse voetbalbon, maar leidde geen enkele training van het nationale elftal en zat nimmer op de bank bij ‘La Tri’. Toen de Chinese club Shenzhen FC besloot trainer Xiaorui Zhang te vervangen, tekende Cruijff daar als zijn opvolger.

Vanwege de Covid-19-pandemie was Cruijff na zijn presentatie niet in staat om naar Ecuador te komen. Ook niet toen de WK-kwalificatiereeks op het punt van beginnen stond. De bond vroeg Cruijff op te stappen en de voormalig speler van onder andere FC Barcelona vond dat prima. “Het doet me wel pijn dat de mensen denken dat ik zes maanden salaris heb gekregen, dat is niet waar,” zei Cruijff later.

Het gemor over geld gaf aan dat het respect voor de Amsterdammer snel was verdwenen in Ecuador, terwijl ze daar eerder in de zoon van Johan nog de verlosser zagen.

Jordi Cruijff en Ecuador

Na de uitschakeling in de groepsfase van het WK 2014 in Brazilië miste Ecuador, net als Oranje, de eindronde van het WK van 2018, in Rusland. Tijdens de kwalificatiereeks eindigde Ecuador als achtste, op zes punten van nummer vijf Peru dat naar de play-offs mocht. Drie edities van de Copa América leverde geen enkel hoopgevend resultaat op. De Colombiaan Hernán Dário Gómez, de bondscoach die Ecuador naar het WK 2002 had geleid, kon zijn spullen pakken.

Ecuador had nieuwe inzichten nodig. De Duitser Jurgen Klinsmann was de droomkandidaat, maar de gesprekken met hem draaiden uiteindelijk nergens op uit. Ook José Pékerman, Fernando Hierro en Manuel Pellegrini werden niet ingelijfd.

De Spanjaard Antonio Cordón bracht uiteindelijk uitkomst. De man die het technische beleid van AS Monaco en Villarreal had vormgegeven, was later in zijn loopbaan neergestreken bij het Chongqing Liangjiang Athletic. Daar had hij met Cruijff gewerkt en samen zouden ze het Ecuadoraanse voetbal naar een hoger plan tillen.

Lenin Moreno, de president van het land, pakte in Quito, de hoofdstad van Ecuador, zijn microfoon en vertelde hoe zeer hij in de jaren zeventig had genoten van Oranje en vooral van Johan Cruijff. Jordi kreeg een ferme handdruk. Met een driejarig contract op zak moest Cruijff junior het land naar betere voetbaltijden gaan leiden.

Veel onzekerheid

Maar door de coronacrisis verdwenen de plannen in de prullenbak. Het geld raakte op, Cruijff zagen ze niet meer in Ecuador en Cordón verdween naar Spanje waar hij sindsdien het technische beleid van Real Betis uitstippelt.

Cruijff vertrok ook, eerst naar China en later dus naar FC Barcelona. En de Ecuadoraanse bond zocht met een bijna lege portemonnee een opvolger. Dat werd Gustavo Alfaro, die onlangs het boek Jagers op onmogelijke utopieën uitbracht. “Er was zo veel onzekerheid,” zei Alfaro. “Toen ik werd aangesteld zag ik dat veel spelers de interesse om voor Ecuador uit te komen kwijt waren geraakt. Ik had dertig dagen om dat te veranderen en een selectie samen te stellen.”

En dat lukte. Tegen Qatar lieten Moises Caicedo (20, Brighton), Piero Hincapie (20, Bayer Leverkusen), Pervis Estupinan (24, Brighton) en Gonzalo Plata (22, Real Valladolid) zien hoe goed ze kunnen voetballen. “Gustavo Alfaro als bondscoach is een geschenk voor ons,” zei Caicedo. “Hij heeft alles veranderd bij Ecuador.”

Het was wat Cruijff had moeten doen.

De Ecuadoranen ondertekenden een overeenkomst met het hoog aangeschreven Aspire, een voetbalacademiegroep gevestigd in Qatar, dat hielp bij het opzetten van diverse academies in Ecuador. De stadions zijn verbeterd, de trainingsfaciliteiten nu om van te watertanden. En de nationale topclub Independiente del Valle is inmiddels een talentenfabriek.

Verrassingen

Dat Jordi Cruijff het al snel voor gezien hield in Ecuador, leek destijds logisch, maar nu moet Oranje waakzaam zijn, denkt doelman Hernán Galíndez. “Ik denk namelijk dat de nederlaag van Argentinië niet de laatste verrassing van dit WK zal zijn,” zei de keeper. “Ik verwacht dat Nederland ons na de drie punten tegen Qatar respectvol zal benaderen.”