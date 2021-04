18 jaar en tbs geëist voor doodschieten Bas van Wijk: ‘Hij had geen schijn van kans’

Bloemen op de plek waar Bas van Wijk werd doodgeschoten. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

El Y. schoot Bas van Wijk dood op 8 augustus 2020 bij het recreatiegebied De Nieuwe Meer. Vanwege het zomerse weer zat het daar op dat moment stampvol badgasten. Aan de schietpartij ging onenigheid vooraf tussen twee groepen jongeren. Nadat die ruzie gesust leek, stapte Samir El Y. met een pistool op een vriend van Bas van Wijk af en eiste diens imitatie-Rolexhorloge. Nadat de vriend dit niet wilde geven, schoot Samir El Y. in het water.

In de rechtbank vertelde El Y. dat het hem niet om de Rolex te doen was. “Ik wilde vernederen. Als hij een ketting had gehad, had ik die gevraagd. Ik wilde iets duidelijk maken.” Na dat eerste schot ontstond er ‘een chaosje’ en renden mensen in paniek weg. Daarop kwam een jongen op El Y. afgelopen. Dat was Bas van Wijk. “Hij zei: ‘Waar ben jij mee bezig? Doe normaal!’ Ik draaide me om en zei: ‘Wat?!’ Dat is het moment dat ik schoot.”

Samir el Y. schoot Van Wijk in zijn been en in zijn borst. Daarna eiste hij alsnog de Rolex op van diens vriend en richtte het wapen op andere vrienden. Vervolgens ging hij ervandoor.

Knettergek

Nabestaanden van Bas van Wijk lazen tijdens de zitting emotionele verklaringen voor. “Je hebt staan schieten op een zomerse dag,” zo stelde de oudere broer van Van Wijk. “Mijn broertje heeft je niks gedaan. Jij bent knettergek. Jij hebt een probleem gecreëerd dat nooit kan worden opgelost. Bas komt nooit meer terug.”

Samir El Y. vertelde dat het ‘nooit zijn bedoeling’ was om Van Wijk dood te schieten. De rechter wilde daarop weten waarom hij op die fatale dag dan een wapen bij zich had. “Dat had te maken met mensen buiten,” verklaarde El Y., die op dat moment schulden had in het criminele milieu. “Ik heb mezelf veiliger gevoeld met een wapen. Als ik jongens tegenkwam, kon ik misschien zorgen dat ze terugdeinzen.”

Na zijn aanhouding vond de politie foto’s van wapens op zijn Samsungtelefoon. Daarom wordt hij tevens verdacht van wapenhandel. El Y. erkende dat hij twee pistolen had verkocht. “Wij worden gek van wapens in de stad,” concludeerde de rechter. “Je verdient er een paarhonderd euro op en er worden mogelijk mensen mee neergeschoten. Heb je daarbij stilgestaan?”

Die ene vraag

Samir el Y. kampt sinds zijn tienertijd met flinke gedragsproblemen. Uit onderzoek komt naar voren dat hij prikkelbaar, agressief en onverschillig over kan komen. Hij heeft daarnaast een antisociale persoonlijkheidsstoornis met hoge mate van psychopatische trekken. Ook kampt hij met ADHD. Verder zou er sprake zijn van zwaar cannabisgebruik. Na psychologisch en psychiatrisch onderzoek is vastgesteld dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Experts schatten de kans op herhaling hoog in.

Het Openbaar Ministerie gaat uit van het strafverzwarende gekwalificeerde doodslag. Dat heeft alles te maken met de Rolex waar Samir El Y. op uit was. “Door Bas van Wijk neer te schieten kon hij de roof voltooien.”

In het requisitoir stelde de officier van justitie opnieuw die ene vraag. Waarom neem je een wapen mee naar een vol strand? Dat Bas van Wijk juist bescherming wilde bieden aan zijn vrienden acht justitie bijzonder verzwarend. “Hij had geen schijn van kans.”