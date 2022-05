Zit jij het liefst de hele dag op Instagram? Ben je een echte verhalenverteller? En heb je ook nog journalistieke ideeën en een voorliefde voor Amsterdam? Dan zoeken we jou voor ons socialteam.

Wat ga je doen?

In de rol van redacteur sociale media gebruik je tekst en beeld om alles wat Het Parool maakt op onze socialkanalen onder de aandacht te brengen bij lezers. Je schrijft posts voor Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn, met de juiste tone of voice, en schakelt daarbij regelmatig met collega’s, bijvoorbeeld bij brekend nieuws of om te overleggen over de juiste captions. Voor Instagram maak je samen met onze vormgevers stories en posts. Daarnaast bereid je pushberichten en nieuwsbrieven voor en monitor je lezersreacties op de verschillende sociale media. Samen met de coördinator overleg je regelmatig over nieuwe projecten en plannen, waarbij jouw input zeer wordt gewaardeerd.

Wie ben jij?

Een journalist met een scherp oog voor goede journalistieke verhalen. Je hebt brede kennis van alle socialemediakanalen en de doelgroepen van die kanalen. Je bent assertief en creatief in het bedenken van ideeën. Enige ervaring in de (online) journalistiek is een vereiste. Je kunt zelfstandig werken en schrijft foutloos Nederlands.

Wat hebben wij jou te bieden?

Als redacteur sociale media werk je in wisseldiensten. De dagen en tijden zijn flexibel (we werken met een rooster dat steeds een paar maanden vooruit gaat), maar denk aan 2 dagen per week – verdeeld over overdag, ’s avonds en in het weekend.

Wie zijn wij?

Het Parool, voortgekomen uit het verzet, biedt een onafhankelijk geluid uit onze bruisende metropool, de plek waar Amsterdam, Nederland en de wereld in elkaar schuiven. Een Amsterdams merk met een nationale uitstraling, kosmopolitische blik en bekroonde vormgeving. Met de combinatie van nieuwssite, digitale editie, krant en bijlagen PS en PS van de Week weet Het Parool steeds meer betalende lezers te trekken en groeit het bereik van de digitale kanalen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan? Solliciteren kan door een korte motivatie (graag in de body van de mail) en CV te sturen naar chef digitaal Rob van Leeuwen (r.vanleeuwen@parool.nl).