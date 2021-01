Zweden zien af van overname hoogovencomplex Tata Steel IJmuiden

De Hoogovens van Tata Steel bij IJmuiden. Beeld ANP XTRA

Volgens de Zweden wogen de te behalen voordelen van de deal uiteindelijk toch niet op tegen de kosten en investeringen die nodig zouden zijn geweest.

“We hebben Tata Steel IJmuiden zorgvuldig geëvalueerd en zijn tot de conclusie gekomen dat een overname om technische redenen lastig zou zijn,” laat SSAB-topman Martin Lindqvist weten. Hij geeft ook aan dat de Nederlandse activiteiten niet goed in te passen waren in de duurzaamheidsstrategie van het Zweedse bedrijf.

Onlangs waren er al geruchten dat de gesprekken tussen Tata Steel en SSAB niet echt wilden vlotten. Twee grote aandeelhouders van SSAB zouden zich tegen de overnameplannen hebben gekeerd. Als het wel tot een deal was gekomen waren hier waarschijnlijk miljarden dollars mee gemoeid geweest.

Nieuwe onzekerheid

Nu de partijen er niet zijn uitgekomen zorgt dat voor de vestiging in IJmuiden voor nieuwe onzekerheid. De overname door SSAB zou de Nederlandse staalactiviteiten eindelijk voorgoed verlossen van het zwaar verlieslatende Britse deel van Tata Steel. Voormalig minister Eric Wiebes van Economische Zaken stelde eerder ook dat de deal hem wel aantrekkelijk leek.

Tata Steel Nederland telt in totaal 13.000 tot 14.000 medewerkers. Die werken niet allemaal in IJmuiden. Elders in het land heeft het bedrijf ook nog vestigingen. Ook andere Tata-locaties op het Europese vasteland horen bij de Nederlandse tak, waarin SSAB geïnteresseerd was.