Zwartrijders NS maken massaal misbruik van dagkaart, conducteurs geïntimideerd en bedreigd

Beeld ANP

Met de NS Dagkaart kunnen reizigers voor bijna 60 euro een hele dag onbeperkt reizen met de trein. Op sociale media worden op grote schaal ‘gratis’ exemplaren verspreid, blijkt uit een rondgang langs talloze besloten groepen op WhatsApp, Telegram en Instagram. In die groepen zijn duizenden, veelal jongere, reizigers actief. Zij vragen elkaar om een QR-code van een dagkaart, waarmee zij op die bewuste dag door de stationspoortjes kunnen, en zichzelf kunnen ‘legitimeren’ in de trein.

Intimidatie en bedreigingen

Bij deze kaarten is het niet zichtbaar of ze al elders gescand zijn, meldt FNV-bestuurder Henri Janssen. Bij hem hebben zich talloze conducteurs gemeld die te maken hebben met intimidatie en bedreigingen als gevolg van discussies die rondom de dagkaart ontstaan.

De dagkaarten zijn persoonsgebonden. Daarmee zou frauderen niet moeten kunnen omdat bij controle een ID-kaart getoond moet worden. “Je weet dus pas zeker wie de fraudeur is na controle van een ID-kaart. Maar dat is in de praktijk niet werkbaar,” zegt Janssen.

De NS heeft volgens de FNV ‘te veel soorten kaarten waar ID-controle noodzakelijk is’. “Buiten dat heeft degene die fraudeert natuurlijk geen ID bij zich, en heb je vervolgens veiligheidsmedewerkers nodig voor verdere afhandeling. En die zijn op zijn snelst pas op een volgende station beschikbaar.”

Dit leidt volgens de FNV vaak tot vertraging. “Tot de beveiligers er zijn is er ook kans op geweld omdat de fraudeur moet wachten en niet gepakt wil worden.”

‘Screen iedereen!’

De NS is de fraudeurs met regelmaat op het spoor, blijkt uit gesprekken in social media-groepen. Bij een vermoeden dat een conducteur of een NS-medewerker in de groep aanwezig is, wordt de groep ontbonden en een nieuwe aangemaakt. “De volgende keer: screen iedereen die in de nieuwe groep komt. Check telefoonnummers en controleer waar ze werken,” zegt een van de initiatiefnemers in een spraakbericht.

In de groepen loopt het regelmatig uit de hand. Er wordt vaak gescholden op personeel. In sommige gevallen komen ook foto’s van conducteurs voorbij die enkele fraudeurs zouden hebben ontmaskerd. ‘K*nker ik heb zojuist een boete gekregen van deze man,’ schrijft iemand. Verder circuleren er in sommige groepen ook foto’s en filmpjes van wapens en messen. “Dit geeft een gevoel van onveiligheid bij conducteurs en hun gezinnen,” zegt Janssen.

De FNV maakt zich zorgen om hun leden. “Het maken en verspreiden van foto’s van conducteurs tijdens het werk, is uiterst intimiderend en bedreigend.” De NS moet wat FNV Spoor betreft fraude met dit soort kaarten onmogelijk maken. “Timmer het nu eens aan de voorkant dicht in plaats van de conducteur steeds op te zadelen met frauduleuze kaarten,” verzucht Janssen. “Het werkt agressie tegen medewerkers in de hand.”

Zichtbaarheid conducteur belangrijk

De NS ‘herkent signalen’ dat er sprake is van misbruik van e-tickets. “Wij werken aan verschillende maatregelen om dit misbruik te beperken en voorkomen,” vertelt een woordvoerder, zonder op de details in te gaan. “We leven in een tijdperk waar iedereen alles filmt of fotografeert, daar zit je niet op te wachten als je gewoon je werk doet zoals mijn collega’s. Dit kan intimiderend en bedreigend overkomen en als vervelend worden ervaren.”

Het is belangrijk dat de conducteur zichtbaar is en vaak controleert zodat zwartreizigers weten dat ze gepakt kunnen worden, zegt Hildebrand van Kuijeren, eigenaar van Treinreiziger.nl. “De zorgen van FNV lijken mij zeer terecht. Goed dat er conducteurs zijn die dit opmerken en handhavend optreden. Om dit aan te pakken is het belangrijk dat de zichtbaarheid van de conducteur significant beter wordt, en hij de juiste ondersteuning krijgt om de fraude te herkennen en aan te pakken.”

Zelden aangiftes

Zodra een NS-medewerker herkenbaar op sociale media verschijnt, komt de NS in actie, legt een woordvoerder uit. “Dat kan door melding te maken bij het betreffende platform van het overtreden van de huisregels zodat film/foto verwijderd wordt, en collega melding kan doen bij politie. Aangifte doen gebeurt zelden, ook omdat de politie er vaak niks mee kan doen. Er moet namelijk wel sprake zijn van een strafbaar feit.”

Reizigersorganisatie Rover en de vakbond voor de spoorsector, de VVMC, nemen de meldingen van de FNV uiterst serieus. “Intimidatie hoort niet, dat is echt niet de bedoeling. Gelijktijdig horen de goede reizigers niet te lijden onder de kwaden. Het begint dus met het minder makkelijk maken van fraude, en dat zit ‘m dan in de ID-controle,” zegt Freek Bos van Rover.

De NS laat ten slotte nog weten pal achter zijn mensen te staan. “We geven ze hierbij de tools om hun werk zo goed en veilig mogelijk te doen. Dat zij nu te maken krijgen met intimidatie en agressie keuren wij ten zeerste af. Dat kan natuurlijk echt niet.”