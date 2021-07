Zwarte zaterdagen worden nóg zwarter, nu vliegvakanties een risico zijn

Lange file voor de Gotthardtunnel in 2004. De ANWB verwacht dit jaar ergere files dan in de jaren vóór corona. Beeld EPA

Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale ANWB twijfelt niet: “Het wordt minstens zo druk op de weg als vóór corona. Zo niet drukker. Ook in eigen land gaan mensen op pad. Dat zien we de afgelopen tijd al met bijzonder drukke vrijdagen,” zegt de kenner van het Europese ­wegennet.

Vakantie in de Verenigde Staten, Australië of Azië? Vergeet het maar. De auto is komende ­zomer hét vervoers­middel om mee op vakantie te gaan, voorspelt Broekhuis. “Hoe minder we vliegen, hoe meer we met de auto gaan. Met de auto ben je eigen baas. Als het met corona ergens fout gaat en je voelt je daar niet lekker bij, pak je de auto en rijd je naar huis. Als een vlucht wordt geschrapt, zit je vast.”

Het wordt heel druk op de Europese wegen. Vooral Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk kunnen hordes toeristen verwachten omdat in die landen nauwelijks restricties zijn. Populaire vakantielanden als Spanje en Portugal zijn minder in trek vanwege de coronabesmettingen en beperkingen. In delen van Portugal geldt weer een avondklok en Spanje is grotendeels ‘oranje’, vanwege het besmettings­gevaar worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden.

Broekhuis: “In Spanje horen we dat er restricties zijn in discotheken. De avondklok is terug. Nederlanders willen dat gedoe niet. Die gaan voor de ‘groene’ landen of blijven in Nederland.”

Eerste vakantieweekend

De alarmcentrale van de ANWB is op dezelfde sterkte gebracht als in 2019 en ook het aantal wegenwachten in het buitenland – zeventien auto’s – is even groot als in de zomers vóór corona. Morgen beginnen de lange vakantiefiles in het buitenland al. De Franse wegen richting het Zuiden zullen zeer druk worden, voorspelt de ANWB. Voor de Gotthardtunnel richting het Zwitserse Chiasso moeten vakantiegangers dit weekend op een wachttijd van een uur rekenen.

Maar dat is allemaal nog niets vergeleken met 31 juli en 7 augustus; dat worden de twee ‘zwarte zaterdagen’ in Frankrijk, want dan gaan de Fransen zelf op vakantie. Er wordt zowel richting het zuiden als het noorden topdrukte verwacht. De ANWB voorziet die dagen ruim 800 kilometer file in Frankrijk. 31 juli wordt ook een ‘zwarte zaterdag’ op de Italiaanse snelwegen, zowel naar het noorden als naar het zuiden.

Niet alleen in het noorden van Nederland ­begint vandaag de vakantie. Ook in delen van Oostenrijk en Duitsland sluiten de scholen. Op de Duitse wegen wordt het komend weekend al druk, temeer omdat de Duitsers deze zomer op achthonderd plekken aan de Autobahn werken.

Broekhuis: “Massale controles op coronatesten en vaccinatiebewijzen aan de grenzen verwachten we niet op de drukke dagen. Dat was afge­lopen jaar immers nergens. Incidenteel zullen er steekproeven zijn, maar het kan niet om iedereen aan de grens te controleren en zo ellenlange files te creëren.”

Zonder test of vaccinatiebewijs de grens oversteken, is niet verstandig. Want de hotels en pensions vragen er wél naar. “En die test is maar beperkt geldig. Als je eerst een rondrit door Frankrijk maakt dan kom je erachter dat je test te oud is en dus niet meer geldig. Dat moet je goed berekenen en per gebied uitzoeken wat de eisen en restricties zijn. Dat kan per gemeente anders zijn. En zorg ervoor dat je nog mondkapjes bij je hebt. In Nederland is het niet verplicht, maar op sommige plaatsen in het buitenland wel, dus zorg dat je voorbereid bent.”