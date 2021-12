Zware windstoten brengen winters weer met zich mee

Het KNMI roept code geel af voor onder andere Noord-Holland, vanwege windstoten tot wel 75 kilometer per uur. Beeld EPA

In Noord-Holland, het Waddengebied, het IJsselmeergebied, Friesland, Drenthe en Groningen geldt vandaag code geel voor zware windstoten. Dat duurt tot het einde van de middag, legt weerman van Weerplaza Johnny Willemsen uit: “Een lagedrukgebied trekt met de kern ten noorden van de wadden van Engeland langs ons op naar het oosten. Hierdoor kunnen er windstoten plaatsvinden in deze gebieden tot wel 75 kilometer per uur, maar aan de kust en op de wadden kan dit oplopen tot wel 90 of 100 kilometer per uur.”

Ook in de rest van het land is het woensdag onstuimig en waait het hard, maar ‘net niet hard genoeg voor code geel’, aldus Willemsen.

Winterse omslag

In de avond wordt het rustig, maar door een noordwestelijke wind koelt het flink af in de nacht. “De temperatuur wordt verwacht te zakken naar rond het vriespunt, en dat kan gepaard gaan met winterse neerslag als korrelhagel of natte sneeuw,” voorspelt Willemsen.

“De komende dagen blijft de koele lucht hangen, waardoor in ieder geval tot het weekend de temperatuur niet boven de 5 of 6 graden uitkomt. Eigenlijk is er ook iedere dag kans op winterse neerslag, maar het blijft nog niet liggen. Het weer maakt dus een winterse omslag zo vlak voor pakjesavond.”