Zwaarste variant vogelgriep gevonden, landelijke ophokplicht voor pluimvee

Beeld ANP

Op het land van agrariër Wim de Wit (59) in Kockengen zijn afgelopen week zeven dode knobbelzwanen aangetroffen. Twee hiervan bleken de zwaarste variant van de vogelgriep te hebben: H5N8.

De ophokplicht heeft vooral gevolgen voor pluimveehouders die zogenaamde leghennen houden voor de eieren, die moeten door de maatregel binnen blijven. De ophokplicht geldt ook voor ander pluimvee zoals kalkoenen, eenden en kuikens. Maar die zitten doorgaans al binnen. De regeling is gericht op vogels bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten.

Ernstig

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders spreekt van een ernstige situatie. Ze maakt zich vooral zorgen over mogelijke verspreiding van het virus via ongedierte of mensen die in aanraking zijn gekomen met bijvoorbeeld uitwerpselen van besmette vogels.

De maatregel volgt na de vondst in een weiland in Kockengen: “Vorige week dinsdag vond ik de eerste zwaan. Tja, kan gebeuren, denk je dan. Er zitten hier altijd wel zo’n 50 tot 60 zwanen op het land,” vertelt Wim de Wit uit het dorp nabij Utrecht. Twee dagen later zag hij een zwaan rondjes zwemmen in het water. Een dag later was ie dood.

“Toen heb ik de jager gebeld. Die mannen hebben er veel verstand van. Hij vertrouwde het niet. We troffen nog vijf zwanen aan die in rondjes zwommen en kort daarop stierven. Twee stuks zijn opgestuurd voor onderzoek. Maandag kregen we te horen dat het om vogelgriep ging en woensdag kwam het bericht dat het de zwaarste variant van de vogelgriep is, H5N8. Mij werd verteld dat het de eerste keer in Nederland is dat deze variant is aangetroffen.”

Smient

De vogelgriep kan overslaan op andere vogels, vooral watervogels. Dat heeft De Wit nagevraagd bij zijn dierenarts. “De jager vond ook nog een dode smient, maar we weten nog niet of die ook gestorven is aan de vogelgriep.”

Pluimveehouderijen zijn er niet in de omgeving van Kockengen. En grote zorgen maakt De Wit zich ook niet. “Ik heb het wel tegen de buren verteld die hobbykippen hebben. Ze moeten zelf maar bepalen of ze die ophokken. Ik hoop dat het geen gevolgen heeft voor de agrarische sector. Een collega-boer van mijn studiegroep vroeg of ze nog wel de melk kwamen halen bij mij. Gelukkig wel.”

Hennie de Haan meldt dat melkveebedrijven niet bang hoeven te zijn voor een ‘lockdown’. “Maar wij hebben er wel bij minister Schouten voor gepleit dat er een tijdelijke ophokplicht komt voor alle pluimveehouders in Nederland. Het vreemde is dat knobbelzwanen door het virus getroffen zijn. Het H5N8-virus komt vanuit Rusland en Kazachstan, maar knobbelzwanen hebben geen vliegroutes die kant op. Waarschijnlijk hebben de zwanen in Kockengen het van andere vogels overgenomen. Vanuit het oogpunt van preventie zijn we dus voorstander van een landelijke ophokplicht. Pas als duidelijk is waar het virus vandaan komt, kunnen we meer gerichte maatregelen nemen.”

Ben Dellaert, secretaris van Avined (overlegplatform voor de pluimveehouderij, red.), zegt geschrokken te zijn door de berichtgeving vanuit Kockengen. “Het is vroeg in het seizoen en de vogelgriep wordt meestal aangetroffen bij trekvogels die vanuit Siberië naar Nederland komen. Dus niet bij knobbelzwanen. Het meest logische is dat het ministerie na overleg met het deskundigenteam aangaande de pluimveesector, overgaat op een ophokplicht voor de pluimveeboerderijen. Ik denk dat hobbykippen worden uitgezonderd.”