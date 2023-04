Zwaar treinongeval is zeldzaam: laatste was in 2012 in Amsterdam

Het drukbereden Nederlandse spoor geldt als bijzonder veilig, serieuze ongevallen doen zich slechts incidenteel voor. Zware ongevallen met tientallen gewonden, zoals nu bij Voorschoten, zijn al helemaal zeldzaam. Het laatste voorbeeld was in 2012 in Amsterdam.

Het treinongeluk van maandagnacht in Voorschoten werd veroorzaakt doordat een passagierstrein botste op bouwmateriaal op het spoor. De meeste serieuze treinongevallen komen door aanrijdingen op overwegen, zoals in 2018 bij Oss met het beruchte Stintongeval. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven. In 2020 overleed een machinist bij Hooghalem toen een tractor een onbewaakte overweg overstak en werd gegrepen door de trein tussen Assen en Hoogeveen. De trein kon niet meer op tijd remmen.

Ook bij Dalfsen kwam in 2016 de machinist om het leven toen de trein tegen een overstekende hoogwerker reed. De trein belandde deels op de naast het spoor gelegen weilanden.

Westerpark Amsterdam

Ongelukken waarbij een trein op een andere trein botst of op spoormateriaal, zoals nu in Voorschoten, zijn uitzonderlijk. Op 21 april 2012 botste een sprinter iets voor half zeven in de avond frontaal op een intercity bij het Amsterdamse Westerpark. De machinist van de sprinter had een rood sein gemist. In beide treinen zaten honderden mensen. Eén persoon overleed en er raakten zeker 117 mensen gewond, van wie tientallen ernstig.

In 1992 ontspoorde bij Hoofddorp een intercity van Amsterdam naar Vlissingen door een te hoge snelheid bij werkzaamheden. Vijf mensen kwamen te overlijden en dertig inzittenden raakten gewond, doordat het voorste rijtuig uit de rails vloog.

Op 24 september 2009 botsten bij Barendrecht twee goederentreinen op elkaar. Een NS-trein met passagiers op weg naar Brussel kon nog net stoppen, maar werd wel geraakt door een brokstuk. Beide machinisten van de goederentreinen raakten zwaargewond, één van hen overleed.

Bij een treinbotsing in Roermond, twintig jaar geleden, vielen 36 gewonden. De machinist van een NS-stoptrein kreeg een hartaanval, waardoor de trein stil kwam te staan op het spoor en werd geraakt door een goederentrein. De machinist heeft het hartinfarct niet overleefd.

Tientallen doden

Treinrampen met tientallen doden zijn al decennia niet voorgekomen. Bij de treinramp bij Schiedam van 4 mei 1976 kwamen 24 mensen om toen twee treinen op elkaar botsten. Vijf mensen raakten zwaargewond, tientallen lichtgewond.

De beruchtste ramp is die bij Harmelen in 1962. In de ochtend van maandag 8 januari botsten een sneltrein en een stoptrein op de lijn Utrecht-Woerden in mistige omstandigheden tegen elkaar. De machinist van de sneltrein had door het slechte zicht een geel waarschuwingssein over het hoofd gezien. Verderop zag hij wel het rode sein, maar de remactie kwam te laat: de trein botste met vrijwel volle snelheid (107 km/uur) op de aankomende stoptrein. 93 mensen overleefden het drama niet, 54 passagiers raakten zwaargewond, en de ravage was enorm.

Harmelen is het grootste spoorwegongeval uit de Nederlandse historie. Destijds was er nog geen automatisch beveiligingssysteem, dat voorkomt dat twee treinen frontaal op hetzelfde spoor kunnen botsen.