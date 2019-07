Zwaar ongeval Nederlands gezin in Duitsland: vader en kind overleden

De 39-jarige moeder en twee kinderen van 11 en 13 jaar oud raakten ernstig gewond, meldt de Duitse politie.

Het ongeval vond vanochtend om 7.30 uur plaats nabij de gemeente Brunnthal. Het witte minibusje waar het gezin inreed, kwam door nog onduidelijke redenen in een bos naast de snelweg terecht en knalde vervolgens tegen een boom.

Hulpdiensten rukten massaal uit, maar de hulp kwam te laat voor de vader van het gezin en een kindje van 3 jaar. Zij zaten op de achterbank, de vader links en het dochtertje in het midden.

De andere twee kinderen raakten door de klap tegen de boom bekneld en moesten door de brandweer worden ontzet. Volgens de autoriteiten zijn de moeder en de twee kinderen met traumahelikopters zwaargewond afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen. Volgens de politie vechten de drie voor hun leven.

De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. “De toedracht van het ongeluk - of het nu een technisch mankement, een inschattingsfout is of dat de automobilist wellicht in slaap is gevallen, is volkomen onduidelijk,” reageerde een politiewoordvoerder.

Het gezin was met het busje onderweg naar het zuiden. De A8 was een tijdje afgesloten in de richting van Salzburg.