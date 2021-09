Zus Astrid getuigt in proces Willem Holleeder

Willem Holleeder Beeld Sjoukje Bierma

Astrid en zus Sonja hebben beiden belastend over Holleeder (63) verklaard. Hun getuigenissen bij de rechtbank leidden destijds tot heftige en emotionele confrontaties. Beiden werden in hun contacten met justitie bijgestaan door Peter R. de Vries, die in juli in Amsterdam is doodgeschoten.

Holleeder heeft zich bij herhaling in felle, afkeurende bewoordingen uitgelaten over de getuigenissen van zijn zussen, waarbij vooral Astrid het moest ontgelden. Zij is in zijn ogen de kwade genius achter het ‘verraad’. De verklaringen van zijn zussen doet hij af als leugens en verzinsels.

Rol publiciteit

Hij meent dat Astrid en De Vries hem een ‘trial by media’ hebben bezorgd. Ook De Vries heeft getuigenverklaringen tegen Holleeder afgelegd. Astrid heeft heimelijk opnames gemaakt van gesprekken die zij met haar broer voerde. Zij schreef twee boeken, over onder meer haar relatie met haar broer en over haar ervaringen als (bedreigde) getuige. Voor de getuigenis in hoger beroep van Astrid heeft het hof dinsdag en woensdag uitgetrokken.

Op 4 en 5 oktober is het de beurt aan Sonja. Een van de moordslachtoffers in het omvangrijke dossier is Cor van Hout, haar partner en de vroegere ‘bloedgabber’ van Holleeder – beiden waren betrokken bij de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983. Van Hout werd in januari 2003 in Amstelveen doodgeschoten.

Het gerechtshof Amsterdam heeft de uitspraak in de strafzaak tegen Willem Holleeder gepland op 24 juni volgend jaar. Dat maakte het hof dinsdag bekend tijdens de zitting in de rechtbank op Schiphol. Eerder was nog geen datum voor de uitspraak bekend.