Zuidoost is in opkomst. Hoe ziet de toekomst van het stadsdeel eruit?

Amsterdam Zuidoost is in opkomst: de woningen zijn in trek en bedrijven trekken naar het stadsdeel. Tegelijkertijd loopt Zuidoost nog achter op de rest van de stad als het gaat om werkloosheid en armoede. Hoe ziet de toekomst eruit?

De huizenprijzen in Zuidoost zijn, in de kwartalen voor de coronacrisis, harder gestegen dan elders in de stad. Het stadsdeel is in trek, maar komt tegelijkertijd in het nieuws door liquidaties. Bewoner Osha Ruempol Hamer merkt dat het stadsdeel in trek is. Dat is op zich goed nieuws, maar zorgt ook voor nieuwe problemen. “Voor mensen met een kleine beurs is het lastig om hier een huis te vinden.”

Volgens Johannes van den Akker, abt van het Kleiklooster, was ‘Zuidoost’ lang een verboden woord, maar hij merkt inmiddels een hervonden trots onder de inwoners. De sociaaleconomische achterstanden zijn nog groot. Volgens sociaal ondernemer Saskia Bosnie zou het helpen als de bedrijven die naar Zuidoost komen meer mensen uit de buurt aannemen. Op bedrijventerrein Amstel III komt slechts zeven procent van de werknemers uit Zuidoost. “Daar klopt iets niet.” Van den Akker ziet dat de cijfers verbeteren. “Maar hier wonen nog altijd veel mensen die geen goed uitgangspositie hebben en voor wie het een optie is om voor het snelle geld te gaan.”

De documentaires zijn opgenomen voor de coronapandemie.

