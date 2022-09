Zuidastoren Valley ‘beste nieuwe wolkenkrabber ter wereld’

De 100 meter hoge woon- en bedrijventoren Valley op de Zuidas in Amsterdam. Beeld Lin Woldendorp

De jury roemt met name het bijzondere en innovatieve architectonische ontwerp. ‘Valley ziet eruit als een oase in een omgeving die wordt gedomineerd door standaardkantoorgebouwen,’ aldus het juryrapport. ‘Het is niet alleen een architectonisch statement, maar ook een uitmuntend voorbeeld van een duurzaam en klimaatvriendelijke bouwconstructie.'

Valley is ontworpen door MVRDV, het Rotterdamse bureau van Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries. Aan de ene kant bestaat het gebouw uit spiegelgevels, maar het is vooral de binnenkant die opvalt; de toren is als het ware afgebrokkeld. Aan de asymmetrische muren en balkons zijn honderden plantenbakken gevestigd, waardoor het de indruk wekt van een stadse vallei. Valley bestaat zowel uit commerciële ruimtes als uit woningen. Goedkoop is wonen in het prijswinnende gebouw niet. De goedkoopste appartementen kosten zo'n 1700 euro per maand.

De Emporis Skyskraper Award is een toonaangevende prijs voor hoogbouw wereldwijd die sinds 2000 elk jaar wordt uitgereikt. Gebouwen die in aanmerking komen voor de prijs zijn minimaal 100 meter hoog en moeten zijn voltooid in het voorgaande kalenderjaar. Vorig jaar werd de prijs toegekend aan het 271 meter hoge One Barangaroo in Sydney.

