Zuid-Afrikaanse variant coronavirus in Nederland vastgesteld

Beeld AFP

Het gaat vooralsnog om één besmetting, meldt het RIVM. De persoon werd op 22 december getest. Donderdag bleek dat het om de nieuwe versie van het virus gaat. Het is niet bekend of de persoon in Zuid-Afrika is geweest.

De Britse variant is al bij ongeveer vijftig mensen in Nederland aangetroffen, onder wie ongeveer dertig mensen uit het Zuid-Hollandse Bergschenhoek en omgeving. Velen van hen waren niet in Groot-Brittannië. Beide versies, de Britse en Zuid-Afrikaanse, lijken besmettelijker dan andere coronavarianten, maar niet dodelijker.

Virusdeeltjes

Bij de Britse mutatie komt dat vermoedelijk omdat mensen veel meer virusdeeltjes in hun keel hebben dan mensen die zijn besmet met het ‘gewone’ virus. “De virusload bij mensen met de variant is ongeveer een factor tien hoger. Dus een mogelijke verklaring is dat mensen die meer virus bij zich dragen, het makkelijker verspreiden,” verklaarde viroloog Marion Koopmans eerder.

De Britse hoogleraar vaccinologie Shabir Madhi sprak afgelopen week de angst uit dat de Zuid-Afrikaanse variant bestand zou zijn tegen de ontwikkelde vaccins. Hij omschreef de kans vooralsnog als ‘theoretisch, maar redelijk’. Volgens farmaceut Pfizer werkt het door hun ontwikkelde vaccin echter tegen beide varianten, de Britse én de Zuid-Afrikaanse.