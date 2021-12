‘Zorgwekkend hoog’ aantal verkeersongevallen met lachgas in het spel

Veel jongeren zien lachgas ten onrechte als een onschuldige partydrug. Beeld RV

Dat blijkt uit een inventarisatie van de politie. Bij 63 dodelijke ongevallen en bij 362 ongevallen met (ernstig) letsel werd lachgasgebruik geconstateerd. In de eerste tien maanden van dit jaar heeft de politie ruim 4000 keer een bestuurder betrapt op het gebruik van lachgas achter het stuur, gemiddeld zo’n 400 keer per maand. Dat is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar.

1800 ongevallen

In totaal gebeurden er de afgelopen drie jaar bijna 1800 ongevallen met lachgas. Dat zijn ongelukken met doden en gewonden, maar ook aanrijdingen met alleen blikschade. Vorig jaar was een piekjaar, maar dit jaar lijkt het aantal vrijwel net zo hoog te worden.

In Amsterdam sloegen Robert Riezebos van het Hartcentrum van het OLVG en cardioloog en chef de clinique Remko Kuipers al eerder alarm over de drug, die veel jongeren ten onrechte nog altijd als relatief onschuldig zien.

Partydrug

“Als cardiologen zagen we tot vorig jaar nooit problemen door het gebruik van lachgas als partydrug, maar in ruim een jaar hebben we vijf jonge patiënten moeten behandelen aan ernstige hart- en vaatproblemen. Jonge mannen en vrouwen tussen de 20 en 30 jaar,” zei Riezebos destijds. “Ze hadden lachgas gebruikt zoals anderen binge-drinken. De door overvloedig gebruik van lachgas veroorzaakte bloedstolsels kunnen een hartinfarct veroorzaken.”

Ook het totale aantal verkeersincidenten met lachgasgebruik blijft volgens de politie zorgwekkend hoog. Tot en met oktober waren dat er dit jaar 3518. In heel 2019 en 2020 waren het respectievelijk 2305 en 4537 verkeersincidenten.

Andere overtredingen die regelmatig voorkomen in combinatie met lachgasgebruik zijn rijden onder invloed (1099 incidenten), agressief of onveilig rijgedrag (502 incidenten) en rijden zonder geldig rijbewijs (449 incidenten). Bij ongeveer twintig incidenten was er sprake van joyriding, het zonder toestemming gebruiken van andermans auto.