Zorgminister Van Ark stapt op om gezondheidsredenen

Tamara van Ark tijdens een Kamerdebat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nemen haar taken over, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Van Ark nam deze zomer zes weken rust, omdat ze nekklachten had. Ze geeft ook haar zetel in de Tweede Kamer op.

‘De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan. Dit werk, zowel in het kabinet als de Kamer, vraagt 100 procent en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten terug te treden,’ laat ze in een verklaring weten.

Van Ark was de nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD. Vlak na de verkiezingen was ze samen met Wouter Koolmees (D66) verkenner in het onderzoeken van nieuwe coalitiemogelijkheden, maar binnen een week stapte het duo alweer op. Van Ark was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken. Ze verving vorig jaar Martin van Rijn als minister voor Medische Zorg. Van Rijn had drie maanden eerder de taken overgenomen van Bruno Bruins, die aftrad wegens oververmoeidheid.

Zojuist is bekend gemaakt dat ik stop als minister en als lid van de Tweede Kamer. Lees hier mijn statement.⤵️ pic.twitter.com/ve9QwtITPl — Tamara van Ark (@tamaravanark) 3 september 2021

Meer ministers opgestapt

Van Ark is niet de eerste minister die haar ambt niet uitzit tot de nieuwe formatie. Eerder deze week deed VVD’er Cora van Nieuwenhuizen hetzelfde: ze ruilde haar ministerschap van Economische Zaken en Klimaat in voor het voorzitterschap van Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven.

Afgelopen juli vertrok ook D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven, bij het ministerie van Infrastructuur. Ook zij had een nieuwe baan en wilde niet wachten tot een nieuw kabinet is geïnstalleerd.

In de stoelendans van demissionaire ministers werden de afgelopen tijd een aantal staatssecretarissen benoemd die tevens in de Tweede Kamer zitten. Het gaat om Dilan Yesilöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (VVD), Dennis Wiersma (Sociale Zaken, VVD) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66). Donderdag lieten zij weten hun Kamerzetel op te geven, nadat er kritiek op hun dubbele rol ontstond.