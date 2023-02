Zorgmedewerkers met long covid eisen compensatie

Zorgmedewerkers en vakbondsmensen bij de rechtbank voorafgaand aan het kort geding. Beeld ANP

Bij het kort geding waren meer dan veertig longcovidpatiënten met hun begeleiders aanwezig. De bonden eisen dat alle zorgmedewerkers die in 2020 door hun coronabesmetting hun werk zijn kwijtgeraakt zo snel mogelijk een voorschot krijgen van 22.839 euro. Dat bedrag is gebaseerd op financiële regelingen die eerder werden ingesteld voor mensen met beroepsziekten, als asbestkanker.

Volgens de bonden gaat het om ongeveer duizend zorgmedewerkers. Ze verloren een deel van hun inkomsten en daarnaast is een deel van hen nu aangewezen op de voedselbank. Sommigen hebben hun huis moeten verkopen, schetsten de advocaten van de bonden in de rechtszaal. Ze zeggen geen andere optie te zien dan dit kort geding, omdat de tijd tikt. “Laten we op tijd ingrijpen zodat er geen situatie komt als de toeslagenaffaire.”

De bonden stellen dat de staat niet rechtmatig heeft gehandeld. Zij deden een beroep op zorgmedewerkers, die doorwerkten terwijl de rest van het land in lockdown ging, terwijl er veel onduidelijkheid was over het nieuwe virus en er onvoldoende beschermingsmiddelen beschikbaar waren. “De staat heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd.” En daarom zijn ze aansprakelijk voor de geleden schade, zeggen de advocaten. Daarnaast ziet de staat op dit moment wél aanleiding om de eerste groep longcovidpatiënten te compenseren (zij die in de eerste golf besmet raakten), maar de tweede groep niet. Dat is wat de bonden betreft onbegrijpelijk.

Regeling verwacht in april

De staat wijst de aansprakelijkheid voor het ziek worden van zorgmedewerkers af. Volgens de staat is er tijdens de pandemie ‘naar beste weten en kunnen geacteerd’. De advocaten noemen het kort geding dat aangespannen werd een ‘pressiemiddel’ om een collectieve regeling af te dwingen. Volgens de staat zijn de onderlinge verschillen daarvoor te groot. “Het maakt een verschil of je als ic-verpleegkundige werkte, of als baliemedewerker van een kaakchirurg.”

Ook noemt de staat een kort geding over deze zaak ‘ongeschikt’, omdat het te complex zou zijn. “We voelen de morele verplichting om deze mensen ook financieel te ondersteunen. Daarom is er een publieke regeling in de maak. De minister verwacht in april 2023 meer duidelijk te maken over die regeling.” De advocaten stellen dat eerdere tegen hen aangespannen zaken, als van de Koninklijke Horeca Nederland en Viruswaarheid, niet succesvol waren.

De uitspraak volgt op woensdag 8 maart.