Zorgmedewerkers met langdurige covid krijgen eenmalig 15.000 euro

Het kabinet erkent dat deze medewerkers in de eerste golf onder hoge druk en onzekere omstandigheden voor de patiënten hebben gezorgd. “Inmiddels weten we dat er een kleine groep zorgmedewerkers is die daardoor niet meer kan werken, en dat heeft enorme impact op hun leven,” schrijft Helder in een brief aan de Tweede Kamer. “Deze groep willen we ondersteunen.”

Langdurige coronaklachten

Vakbonden FNV en CNV strijden al langer voor een financiële regeling voor de zorgmedewerkers die niet meer kunnen werken door langdurige coronaklachten. Zij wilden een vergoeding voor alle zorgmedewerkers die in 2020 covid kregen en daardoor hun baan zijn kwijtgeraakt, niet alleen het personeel uit de eerste golf. De medewerkers kregen destijds te horen dat beschermingsmiddelen als mondneusmaskers niet nodig waren, onder meer vanwege een tekort aan mondkapjes.

