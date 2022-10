Zorginstellingen betaalden tientallen miljoenen euro’s meer aan inhuur extern personeel

Nu de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit, wordt het aandeel zorgmedewerkers zonder vast contract groter. Beeld Niels de Vries

Zorginstellingen gaven vorig jaar honderden miljoenen euro’s uit aan de inhuur van extern personeel. Dat blijkt uit cijfers van accountantskantoor BDO.

In de ziekenhuizen stegen die kosten met gemiddeld 7,7 procent naar 544 miljoen euro. Vooral in de kleine ziekenhuizen ging een groter deel van de personeelskosten naar zzp’ers. Ouderenzorginstellingen gaven ruim 124 miljoen euro meer uit aan de inhuur van personeel. Die kosten stegen van 1,5 naar 1,6 miljard euro. Zo’n tien procent van de personeelskosten ging naar zelfstandigen. In deze sector besteedden vooral grote organisaties een groter deel van de personeelskosten aan inhuur.

Nu de vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden groeit, wordt het aandeel zorgmedewerkers zonder vast contract groter. Ook rekenen zelfstandigen hogere tarieven voor hun werk.

Grote zorgen

Vakbond FNV waarschuwt al langer voor de tendens dat meer zorgpersoneel zichzelf laat inhuren. Recent bleek uit de FNV Zorgbarometer dat zes op de tien zorgmedewerkers onder de 35 jaar overweegt als zelfstandige aan de slag te gaan. De vakbond maakt zich grote zorgen over de groei van het aantal zelfstandigen in de zorg. “De inhuur van externen kost veel meer geld. Dat geld kunnen zorgorganisaties niet investeren in hun vaste personeel,” verklaart bestuurder Elise Merlijn.

Ook gezondheidseconomen Xander Koolman en Wim Groot stellen dat zorgbestuurders beter voor hun personeel moeten zorgen. “Verpleegkundigen zijn op dit moment schaarser en daardoor meer waard. Dat is niet verwerkt in de cao. Bedenk dat het inkomensverschil met medisch specialisten erg groot is,” betoogt Koolman. Groot: “Er wordt over verpleegkundigen gepraat alsof ze pionnen zijn die tussen instellingen heen en weer worden geschoven. Werkgevers moeten echt meer aandacht voor dit personeel hebben.”

In de zorg zou externe inhuur beperkt moeten blijven, stellen deskundigen. De kosten zijn namelijk altijd hoger en doorrekenen in het zorgtarief gaat niet. “Boven de ouderenzorg hangen sowieso donkere wolken met alle stijgende kosten. En dan gaat tien procent naar externe inhuur. Dat is aanzienlijk,” aldus Mike Tagage van BDO Accountants.