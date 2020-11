Zorgen over nieuw muggenvirus: ‘Zeven gevallen zijn topje van de ijsberg’

Beeld Getty Images

In oktober werd het virus, dat al geruime tijd voorkomt in de Verenigde Staten, het zuidoosten van Europa en in het Middellandse zeegebied, voor het eerst bij een inwoner van ons land vastgesteld. Daar zijn nu dus zes gevallen bijgekomen. Het is een virus dat door een beet van huissteekmuggen, de meest algemene muggensoort in Nederland, wordt overgebracht van vogels op mensen.

Topje van de ijsberg

“Die zeven gevallen zijn het topje van de ijsberg,” denkt muggenexpert en onderzoeker Sander Koenraadt van Wageningen University en Research (WUR). “Er zijn zeer waarschijnlijk veel meer mensen blootgesteld aan het virus.”

Koenraadt doet in samenwerking met onder meer viroloog Marion Koopmans, die momenteel het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, onderzoek naar het overbrengen van virussen door muggen. “In augustus is een vogel gevonden die positief testte op het westnijlvirus en toen zijn wat alarmbellen gaan rinkelen.”

Daardoor zijn artsen alerter geworden op de ziekteverschijnselen die door het westnijlvirus worden veroorzaakt, zoals koorts en andere griepachtige klachten. Ongeveer één procent van de mensen die zijn besmet kan echter ook een ernstige neurologische ziekte krijgen, zoals een hersenontsteking. De meeste mensen (80 procent) merken er niks van.

Toeval

De ontdekking van het virus bij patiënten is dus min of meer toevallig. Volgens Koenraadt kan het westnijlvirus echter ineens een enorme vlucht gaan krijgen.

“Dus er zullen preventief stappen moeten worden gezet om een verdere uitbraak te voorkomen.” Te denken valt aan een landelijke voorlichtingscampagne die mensen ertoe zet zich beter te beschermen tegen muggenbeten.

Nu is dat nog niet nodig, omdat het muggenseizoen ten einde loopt. Rijksgezondheidsdienst RIVM stelt dat daarmee het risico op het oplopen van een infectie met het westnijlvirus ‘minimaal’ is. In december komen er voorstellen ter voorbereiding van het volgende muggenseizoen.

Opmars

Volgens Koenraadt wijst onder meer een groot muggenonderzoek dat de WUR nu doet onder meer uit dat door de klimaatverandering de mug aan een opmars bezig is. Tijdens de hittegolf in augustus kwamen er steeds meer en de muggen blijven ook langer actief: half oktober had nog meer dan een kwart van de mensen last van muggen.

Onder meer een patiënt in Arnhem heeft ook toen pas het westnijlvirus opgelopen. “En bij een zachte winter overleven er meer, ook de geïnfecteerde muggen.”

Bloedbank Sanquin screent naar aanleiding van deze nieuwe patiënt uit de regio Arnhem sinds vorige week bloeddonaties uit deze regio op aanwezigheid van het westnijlvirus. Dit gebeurt om te voorkomen dat het virus via bloedtransfusie aan patiënten in Nederlandse ziekenhuizen wordt overgedragen.