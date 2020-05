Zorgen over lerarentekort bij heropening basisscholen

Beeld ANP

Een derde van de schoolleiders verwacht dat er op 8 juni meer leerlingen naar school komen, blijkt uit een peiling van de AVS onder ruim duizend schooldirecteuren in het basis- en speciaal onderwijs. Vorige week bleek uit eenzelfde peiling dat er landelijk ongeveer 55.000 leerlingen thuis zijn gebleven sinds de basisscholen weer open zijn.

“De meeste leerlingen waren de afgelopen twee weken gewoon op school, maar er zijn ook ouders die eerst even hebben afgewacht. De schoolleiders verwachten nu dat er inmiddels meer vertrouwen is in de werkwijze op scholen en de dalende besmettingscijfers,” zegt Doornbos, vicevoorzitter van de AVS.

De basisscholen gingen 11 mei weer open, maar wel met de nodige maatregelen. Zo mag per dag slechts de helft van de kinderen aanwezig zijn in het gebouw. Vanaf 8 juni mogen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. De helft van de scholen verwacht overigens dat het aantal leerlingen dat naar school komt, dan gelijk blijft. 15 procent verwacht juist dat er door de vollere klassen meer leerlingen thuisgehouden worden.

'Bezetting wordt spannend’

Het lerarentekort wordt daarmee wel nijpender, geven de schoolleiders aan. 37 procent stelt dat er op hun school al sprake is van onderbezetting. Bij 55 procent van de scholen ontbreken er nu ook leraren vanwege het coronavirus. “Veel scholen hebben de afgelopen weken nog wat kunnen schuiven binnen hun team. Maar de bezetting wordt spannend als de scholen helemaal opengaan. Er waren al te weinig leraren en nu helemaal,” aldus Doornbos.

Overigens is het grootste deel van de scholen niet van plan door te gaan met het geven van afstandsonderwijs aan leerlingen die niet naar school komen ná 8 juni. Veel genoemde reden: daar is onvoldoende personeel voor, leraren hebben hun handen vol aan de reguliere lessen.

De meeste schoolleiders (89 procent) voorzien verder geen grote problemen rond de voortgang van de leerlingen. Op slechts tien procent van de scholen zitten leerlingen die een ‘behoorlijke’ leerachterstand hebben opgelopen. Bij minder dan 1 procent is de leerachterstand ernstig.