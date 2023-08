Zorgen over 1300 kinderdagverblijven en bso’s

De kwaliteit van de kinderopvang staat vanwege de grote personeelstekorten al langer onder druk. Beeld Robin van Lonkhuijsen/ANP

Kinderdagverblijven krijgen in Nederland sinds 2012 een kleur toegekend op basis van de inspectiebezoeken. Groen betekent geen zorgen, rood ernstige zorgen. Omdat deze risicoprofielen niet openbaar zijn, heeft het AD ze met een beroep op de Wet Open Overheid opgevraagd.

Daaruit blijkt dat over 1292 van de 15.315 kinderdagverblijven en bso’s bij de 25 toezichthoudende GGD’s serieu­ze zorgen bestaan. Dat is bijna een op de twaalf locaties.

De verschillen per regio zijn groot: maar liefst een derde van de ruim 600 kinderopvanglocaties in Flevoland heeft een oranje of rood label. In de Gooi en Vechtstreek een vijfde, in de regio Zuid-Holland Zuid bijna 15 procent en in Amsterdam 11 procent. Gelderland-Midden, Brabant-West en de regio Haaglanden kennen nauwelijks locaties die slecht scoren.

Administratie niet op orde

De oorzaken van die verschillen zijn niet bekend. “Het kan ermee te maken hebben dat in sommige regio’s vooral kleine aanbieders actief zijn,” stelt een woordvoerder van de Koepel GGD GHOR Nederland, waar de 25 GGD’s onder vallen. “Zij hebben beleid en administratie vaker niet op orde.”

Wat ook kan meespelen is dat de regio­nale GGD’s zelfstandig werken, waardoor ze de regels waarschijnlijk niet overal op dezelfde manier toepassen.

Volgens de GGD GHOR zijn ‘rode’ kinderdagverblijven niet per se onder de maat. De kleurcodes zijn niet bedoeld als oordeel, zegt de toezichthouder. Rood wil wel zeggen dat de instelling meer tijd en aandacht krijgt bij inspecties.

Personeelstekorten

Boink, de belangenorganisatie van ouders met kinderen in de kinderopvang, is niet verbaasd over het aantal ‘mindere’ crèches en bso’s. De kwaliteit van de kinderopvang staat vanwege de grote personeelstekorten al langer onder druk, stelt de belangenclub. Volgens recente cijfers zijn er minstens zevenduizend medewerkers te weinig.

Het afgelopen halfjaar deden zich diverse ernstige ongevallen voor op kinderdagverblijven: zo verdronk op 3 april in Huizen een tweejarig jongetje bij peuterspeelzaal ’t Kraaltje. De GGD Amsterdam sloot begin dit jaar Het Droombos in de Staatsliedenbuurt na wantoestanden.

Om de druk op de kinderopvang te verlichten heeft het kabinet de regels versoepeld. Zo mogen locaties meer stagiairs inzetten, ook hoeft er minder vaak een vaste juf of meester te zijn. Een slechte zaak, vindt Boinkvoorzitter Gjalt Jellesma. “Ervaren vaste mensen kennen kinderen en weten waar ze op moeten letten.” Bij onvoldoende medewerkers moeten groepen desnoods dicht, stelt Boink.