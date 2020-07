Zorgen om huidkanker: honderden door corona niet naar de dokter

Het aantal mensen met huidkanker is in 20 jaar meer dan verdrievoudigd, maar sinds de coronacrisis laten veel minder mensen zich onderzoeken. Beeld ANP

De beroepsvereniging van pathologen (NVVP) en dermatologen (NVDV) zien dat terug in de pathologie-diagnoses en trekken aan de bel. “Heb je een plekje dat verdacht is, wacht dan niet en ga naar je huisarts om het te laten beoordelen,” zegt dermatoloog Marlies Wakkee van het Erasmus MC namens de NVDV.

Het aantal diagnoses liep bij alle vormen van kanker terug tijdens de coronapiek. Dat dit met een daling van 50 procent vooral ook bij huidkanker het geval was, kan te maken hebben met de aard van de symptomen, vermoedt Wakkee. “Bij een ‘plekje’ denken mensen eerder: het zal zo’n vaart niet lopen.”

“Daarbij zijn mensen soms bang om in het ziekenhuis besmet te raken met het coronavirus,” zegt Wakkee. “Dan blijven ze weg, terwijl ze het ziekenhuis veilig kunnen bezoeken. Wat ook meespeelt is dat mensen de zorg niet willen belasten. Een combinatie van dit soort factoren zorgt ervoor dat mensen langer wachten met het opzoeken van medische hulp bij een verdacht plekje.”

5000 minder moedervlekken

In de periode tussen begin maart en half mei zijn er 5000 minder moedervlekken onderzocht, wat een daling is van 60 procent, zo blijkt uit cijfers van het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA).

Bij het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), een ziekenhuis gespecialiseerd in kankerzorg, liep het aantal verwijzingen van patiënten met een verdenking op huidkanker in juni nog altijd 24 procent achter, afgezet tegen de tijd vóór Covid-19. Wat dit precies betekent voor individuele gevallen, kan melanoomchirurg Alexander van Akkooi van het AvL niet zeggen. “Hoe meer tijd verstrijkt, hoe dikker het melanoom groeit. En hoe dikker het melanoom is, hoe groter het risico op uitzaaiingen. Maar bij hoeveel weken de cruciale grens ligt waar het gevaarlijk wordt, weten we niet. Dat is ook niet te onderzoeken, omdat het ethisch niet verantwoord is om patiënten onbehandeld te laten rondlopen.” Bij een melanoom is het credo: zo snel mogelijk behandelen.

Het AvL en Erasmus MC hebben een aanvraag liggen voor een onderzoek waarbij in de Palga-archieven gekeken wordt of de gemiddelde dikte van melanomen bij diagnose afwijkt in 2020, ten opzichte van andere jaren.

Bloedend plekje

Van Akkooi ziet het probleem ook in de spreekkamer terug. De ene patiënt meed de zorg uit eigen beweging, de ander kon met zijn klacht in de coronapiek moeilijk terecht bij de huisarts. “Helaas zie ik schrijnende gevallen. Zo heb ik een patiënt, een gescheiden man, die er bij het afdrogen van zijn rug achter kwam dat hij daar een bloedend plekje had. Maar hij had moeite om een fysieke afspraak bij zijn huisarts te krijgen. En toen die hem eenmaal doorverwees, duurde het ook lang voordat de dermatoloog hem kon zien.” Dermatologen hebben ook te maken met de 1,5 metermaatregel, waardoor de wachtkamers niet optimaal benut kunnen worden en er dus capaciteitsproblemen ontstaan. “Het duurde uiteindelijk twee maanden voordat de patiënt bij mij zat. Dat had veel sneller gekund.”

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de bevolkingsonderzoeken hervat, maar nog niet altijd op volle capaciteit. Zo draait borstkankerscreening op 40 procent. Het aantal verwijzingen zou volgens de NZa wel weer bijna op het oude niveau zijn. In het geval van een voorstadium van huidkanker is het aantal verwijzingen juist iets hoger dan normaal. Of dat een inhaalslag is of een seizoensgebonden opkomst, weet de NZa niet.

In 2019 kregen bijna 73.000 mensen in Nederland de diagnose huidkanker. Het is daarmee niet alleen de meest voorkomende vorm van kanker, maar ook de hardst stijgende. Jaarlijks overlijden in het land circa 750 mensen aan een melanoom.