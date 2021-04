Zorgen na run op zelftest: ‘Negatieve uitslag zegt niks’

Een klant koopt een zelftest bij een apotheek. Beeld ANP

Volgens apothekersorganisatie KNMP is sprake van ‘een run op zelftests’. “Sinds de zelftests verkrijgbaar zijn bij de apotheek zijn er zeker 200 duizend verkocht,” zegt KNMP-voorzitter Aris Prins.

Vanaf het moment dat zorgminister Hugo de Jonge op woensdag 31 maart een zelftest aanschafte bij een apotheek is het volgens hem ‘gigantisch druk’. “Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf, voor het hele gezin.” De sneltests, die binnen een kwartier uitslag geven, zijn te koop voor zo’n 8 euro per stuk.

Leden van het Outbreak Management Team waarschuwen voor verkeerd gebruik. Zij zijn bang dat mensen lak zullen hebben aan de anderhalvemeterregels als de sneltest aangeeft dat ze géén corona hebben en bijvoorbeeld gaan knuffelen. Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten van het UMC Utrecht: “Een negatieve testuitslag betekent niks, want die kan het mis hebben.” Zijn vakgenoot Alex Friedrich van het Groningse UMCG beaamt: “Een negatieve sneltest alleen zegt niks. Het komt niet vaak voor, maar je kunt in de ochtend een negatieve test hebben en in de avond al positief zijn.”

Testsamenleving

KNMP-voorman Prins erkent dat een negatieve test geen zekerheid geeft. “Als je die zelftest doet, is de betrouwbaarheid bij een negatieve uitslag zo’n 85 procent. Dat betekent dat van de honderd mensen die de test doen er mogelijk vijftien toch positief zijn. Volg dus altijd de coronaregels.”

Volgens hoogleraar virologie en OMT-lid Marion Koopmans beweegt Nederland wel richting een samenleving waarin een test hoort bij het krijgen van meer bewegingsruimte. “Alleen de vraag is of dit het juiste moment is, omdat het virus nog steeds flink rondgaat.” Dagelijks komen er in Nederland gemiddeld 7500 nieuwe coronabesmettingen bij, zondag waren dat er 8288.

Deskundigen maken zich zorgen dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan voor een keel-neustest. Als dat zo is, krijgt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen zicht op alle coronabesmettingen. Ook gaat er dan geen bron- en contactonderzoek van start, dat kan bijdragen aan het indammen van een uitbraak.