Zorg vraagt om steun samenleving, zoals in de eerste golf

Beeld ANP

In de ouderenzorg zijn de personeelstekorten op dit moment zo nijpend dat zorgorganisaties alle extra handen nodig hebben die ze kunnen krijgen. Niet alleen gepensioneerde zorgmedewerkers, ook mensen die om andere redenen het vak verlaten hebben en verpleegkundestudenten worden opgeroepen zich (weer) te melden.

De oproep geldt ook voor burgers zonder zorgachtergrond. “In een spoedcursus van een week, de Nationale Zorgklas, kunnen we mensen snel klaarstomen om te helpen bij de verzorging,” zegt woordvoerder Eric Bosman van ActiZ. “Daarnaast roepen we iedereen op om te kijken of je iets voor kwetsbare ouderen of chronisch zieken in je eigen omgeving kunt doen.”

Minder animo

Afgelopen voorjaar waren oud-zorgmedewerkers, studenten en vrijwilligers massaal bereid om bij te springen. Bijna 20.000 Nederlanders meldden zich via Extrahandenvoordezorg.nl, een website die in allerijl in het leven werd geroepen. Nu is er veel minder animo. “Op dit moment zijn wij druk bezig om iedereen weer te benaderen met de vraag of zij beschikbaar zijn,” zegt woordvoerder Arjan Huijsmans van Extra handen voor de zorg. Ook in het voorjaar bleek in de praktijk lang niet iedereen inzetbaar. “Tussen maart en juni hebben we een kleine 8000 mensen voorgesteld aan een zorgorganisatie. Dit najaar hebben pas ongeveer 2500 mensen aangegeven dat ze beschikbaar zijn.”

Zorgorganisaties hebben hun hoop onder meer gevestigd op personeel uit andere sectoren die nu min of meer platliggen, zoals de horeca, catering en reiswereld.

Taarten en optredens

Behalve genoeg handen, missen zorginstellingen ook morele steun uit de samenleving. “Het collectieve gevoel van saamhorigheid heeft plaatsgemaakt voor discussie en polarisatie,” zegt bestuursvoorzitter Hans Huizer van de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens. “Tijdens de eerste golf waren de vazen niet aan te slepen. Onze verpleeghuizen werden overladen met fruitmanden, taarten en optredens. Nu is het stil. Terwijl onze medewerkers alle steun nodig hebben. Moegestreden staan zij elke dag weer aan het front om deze crisis voor ons allemaal te bestrijden. Juist nu is alle steun welkom.”