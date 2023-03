Zorg in crisisopvang asielzoekers schiet tekort: risico’s gezondheid ‘urgent’

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

De inspectie constateert na bezoeken aan negen crisisnoodopvanglocaties ‘forse tekortkomingen’. De crisisopvangcentra in Amsterdam zijn voor dit onderzoek niet bezocht, maar een woordvoerder benadrukt dat op basis van de negen bezochte centra ‘wel algemeen geldende conclusies’ konden worden getrokken.

De volksgezondheid loopt volgens de IGJ groot gevaar, bijvoorbeeld bij besmetting met infectieziekten of als kinderen niet de normale vaccinaties krijgen. Dat risico wordt vergroot door de inrichting van de locaties en de slechte hygiëne, bijvoorbeeld door vies sanitair.

Op crisisnoodopvanglocaties is alleen medische spoedhulp beschikbaar, aldus de inspectie. Ook krijgen asielzoekers geen medische intake. Diabetespatiënten moeten daardoor langer wachten op hulp. Ook worden ze niet gescreend op tuberculose (tbc), met het risico op een uitbraak van schurft in de crisisnoodopvang.

Geen zicht op kinderen

De jeugdgezondheidszorg heeft veel kinderen van asielzoekers niet in beeld. Daardoor krijgen ze ook geen vaccinaties tegen de bof, mazelen, rodehond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Ook verblijven er mensen met psychische problemen, omdat verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg vanuit de crisisnoodopvang niet mogelijk is, behalve bij acute problemen. De slechte leefomstandigheden en langdurige onzekerheid zorgen bovendien voor extra mentale druk.

Bevlogen medewerkers

Volgens de inspectie doen ‘bevlogen medewerkers’ hun uiterste best om risico’s te beperken en fatsoenlijke opvang te bieden. “Maar de locaties zijn simpelweg niet geschikt voor opvang die langer dan een week duurt. Terwijl veel bewoners er nu al langer dan een half jaar wonen.”

Locaties voor crisisnoodopvang worden door gemeenten geregeld, omdat de reguliere asielzoekerscentra en de noodopvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol zijn. In Amsterdam zijn op dit moment vier noodopvanglocaties voor asielzoekers. De noodopvang op cruiseschip MS Galaxy in de Amsterdamse haven werd door VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dit jaar ‘bovengemiddeld goed’ genoemd.

Op sommige locaties hebben asielzoekers geprotesteerd tegen de slechte leefomstandigheden, zoals in de crisisnoodopvang op landgoed Velder tussen Boxtel en Liempde. “De opvang is voor 450 mensen en we moeten minuten lopen naar het sanitair. Er is geen warm water, de ruimten zijn niet schoon. Het is koud weer en er dreigt een catastrofe als het gaat regenen en sneeuwen,” liet vluchteling Mohammed Hardan toen weten. In januari brandde het sanitairgebouw volledig uit.

Protest tegen de omstandigheden in de crisisnoodopvang op landgoed Velder. Beeld Harkan