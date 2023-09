Zoon van Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

De aanhouding van Faissal Taghi is een lakmoesproef voor de verhoudingen tussen Nederland en Dubai. Beeld REUTERS

De arrestatie gebeurde op verzoek van de Nederlandse overheid. Uit berichtenverkeer van de versleutelde dienst Sky ECC zou onder meer blijken dat de 22-jarige zoon van Taghi lid zou zijn van een criminele organisatie. Faissal Taghi, die in Dubai zou studeren, ontkent de aantijgingen aan zijn adres.

Verhalen over de aanhouding van Taghi junior circuleerden al enige tijd maar werden niet officieel bevestigd door de Nederlandse overheid.

Uitlevering

De aanhouding van Faissal Taghi is een lakmoesproef voor de verhoudingen tussen Nederland en Dubai. Op 11 juli gaf de Eerste Kamer zijn goedkeuring aan een verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten dat uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad makkelijker moet maken. Niet lang daarna werd Faissal Taghi opgepakt.

Een rechter in Dubai bepaalde echter onlangs dat Faissal Taghi niet mocht worden uitgeleverd. Dit zou, volgens ingewijden, komen omdat de rechter de verdenkingen niet ernstig genoeg vond. Tegen die beslissing is hoger beroep aangetekend, zo laten ingewijden weten aan Het Parool.

Faissal Taghi speelt, volgens het Openbaar Ministerie, een voorname rol in de criminele organisatie van zijn vader. Uit berichtenverkeer blijkt, volgens justitie, dat hij krampachtig probeerde om in contact te komen met zijn vader nadat die in 2019 was aangehouden in Dubai. Daartoe zou hij, samen met andere familieleden, Taghi’s toenmalige advocaat Inez Weski onder druk hebben gezet om berichten door te geven.

