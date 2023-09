Zoon (22) van Ridouan Taghi, alias ‘Genie’, aangehouden in Dubai

De aanhouding van Faissal Taghi is een lakmoesproef voor de verhoudingen tussen Nederland en Dubai. Beeld REUTERS

De arrestatie gebeurde op verzoek van de Nederlandse overheid. Uit berichtenverkeer van de versleutelde dienst Sky ECC zou onder meer blijken dat de 22-jarige zoon van Taghi lid is van een criminele organisatie. Faissal Taghi, die in Dubai studeerde, ontkent de aantijgingen aan zijn adres.

Verhalen over de aanhouding van Taghi junior circuleerden al weken, maar werden niet officieel bevestigd door de Nederlandse overheid.

Uitlevering

De aanhouding van Faissal Taghi is een lakmoesproef voor de verhoudingen tussen Nederland en Dubai. Op 11 juli gaf de Eerste Kamer zijn goedkeuring aan een verdrag met de Verenigde Arabische Emiraten dat uitlevering op het gebied van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad makkelijker moet maken. Niet lang daarna werd Faissal Taghi opgepakt.

Een rechter in Dubai bepaalde echter onlangs dat hij niet mocht worden uitgeleverd. Dit zou zijn omdat de rechter de verdenkingen niet ernstig genoeg vond. Tegen die beslissing is hoger beroep aangetekend, zo laten ingewijden weten aan Het Parool.

Faissal Taghi speelt, volgens het Openbaar Ministerie, een voorname rol in de criminele organisatie van zijn vader. Uit berichtenverkeer blijkt, volgens justitie, dat hij krampachtig probeerde om in contact te komen met zijn vader nadat die in 2019 was aangehouden in Dubai. Daartoe zou hij, samen met andere familieleden, Taghi’s toenmalige advocaat Inez Weski onder druk hebben gezet om berichten door te geven.

Leidinggevende rol

De arrestatie van zijn oudste zoon past in de strategie van de opsporingsdiensten om Ridouan Taghi’s ‘criminele machtsstructuur’ te ontmantelen. De Amsterdamse rechtbank benoemde Faissal, alias ‘Genie’, expliciet als lid van Taghi’s criminele organisatie in het vonnis waarin het neef en advocaat Youssef Taghi veroordeelde tot 5,5 jaar cel, voor het van maart tot oktober 2021 in en uit de EBI smokkelen van berichten voor Taghi.

De opsporingsdiensten gaan ervan uit dat Faissal na de arrestatie van zijn vader een leidinggevende rol op zich nam in de criminele organisatie. Hij kwam ook aan het hoofd te staan van het gezin van zijn moeder en haar zes kinderen. Faissal Taghi zou blijkens onderschept berichtenverkeer in elk geval de drugshandel en het witwassen door de organisatie (mee) zijn gaan aansturen, plus met zijn vader plannen hebben beraamd om die met geweld uit de EBI te krijgen.

Taghi’s twee oudste zoons vormden volgens het Openbaar Ministerie en de rechtbank een criminele organisatie met in elk geval hun vader, diens neef en advocaat Youssef Taghi, neef Jaouad F. en de Italiaanse maffiabaas Raffaele Imperiale (Faissals schoonvader).

Bevrijdingsplan

Het plan onder codenaam ‘Bios’ had als doel Ridouan Taghi met grof geweld uit de EBI te bevrijden, of tijdens een transport naar de ‘bunker’ in Osdorp (Bios verwijst mogelijk naar ‘Bunker in Osdorp’). In de gesmokkelde berichten was sprake van ‘navy seals’ die voor het gewelddadige uitwraakplan moesten worden ingezet. Met 1500 liter olie moesten wegen tijdens de vlucht ‘super glad’ en onbegaanbaar gemaakt worden, kennelijk voor de achtervolgende politie. Taghi moest ‘snel ergens naar binnen kunnen’ omdat de politie tijdens een klopjacht ‘alles zou afzetten’.

Faissal Taghi had volgens justitie in het beramen van de bevrijdingsplannen duidelijk een leidende rol. Hij wilde daarbij volgens justitie blijkens de berichten een ‘ex-commandochef’ inzetten.

Een tweede plan, ‘Plan C’, was erop gericht te achterhalen waar vier leidinggevenden van de EBI woonden, mogelijk om ze te ontvoeren. Faissal zou via Youssef Taghi een codewoord met zijn vader hebben afgesproken: Mega Mindy. Zou Taghi senior die term bezigen, dan zou zijn zoon weten dat Plan C in gang moest worden gezet.

In een voor Faissal bedoeld bericht schreef Ridouan Taghi de initialen, voor- en achternamen van de vier EBI-medewerkers, gevolgd door het woord ‘belangrijk’.

Uit de opdrachten van Ridouan Taghi maakt justitie op dat de criminele organisatie beschikt over een contact bij de Belastingdienst dat kennelijk de persoonlijke gegevens van de vier met naam genoemde medewerkers van de EBI in de systemen kon opvragen.

Het is niet bekend of Nederland aan Dubai Faissals Taghi’s uitlevering zal vragen voor de voornoemde veronderstelde plannen.