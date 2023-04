Zonovergoten periode slechts van korte duur: ‘Toch zeker geen slecht weer’

Toeristen bezoeken de molens in Kinderdijk op een zonnige dag. Beeld KOEN VAN WEEL / ANP

De temperatuur bevindt zich deze week in een stijgende lijn en aan het einde van de week beleven we mogelijk de eerste warme dag van het jaar met een temperatuur van 20 graden of meer. Normaal liggen de middagtemperaturen eind april op 14 tot 17 graden.

De meivakantie gaat met heerlijk buitenweer van start. “Maar al vrij snel stijgt de kans op enkele buien en komt er minder ruimte voor de zon,” zegt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. “Toch lijkt het zeker geen slecht weer te worden, want het grootste deel van de tijd is het droog, met een afwisseling van wolken en zon. Dat zijn fraaie momenten waarop je lekker kan wandelen, fietsen, spelen in een speeltuin of naar een pretpark kan gaan.”

De temperatuur kan overigens nog alle kanten op. Van Wezel: “De computerberekeningen lopen uiteen van middagtemperaturen van slechts 10 graden tot ruim 20 graden. Dit komt doordat onduidelijk is of we er een koud of warme wind opsteekt.”

Koningsdag

In de eerste week van de meivakantie valt ook Koningsdag. Wat voor weer we dan krijgen is nog afwachten. “Van een grote neerslagkans is vooralsnog geen sprake, maar enkele buien lijken wel mogelijk te zijn,” aldus Van Wezel.

Vanaf het einde van de meivakantie, rond Bevrijdingsdag, weten regengebieden vanaf zee en buien ons waarschijnlijk vaker te bereiken. Er worden voor begin mei normale temperaturen verwacht, rond de 15 tot 18 graden. “Op zonnige momenten is het dan al snel lekker.”