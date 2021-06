Zonnig weekend voor de boeg: neem zonnebrand mee naar strand of terras

Beeld ANP

Zaterdag begint vroeg in de ochtend met wolken boven Amsterdam, maar in de middag breekt de zon door en kan het tot 19 graden worden. Er trekken wel wat sluierwolken over het land, dus we hoeven geen strakke blauw lucht te verwachten, zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. Door de matige wind kan het nogal frisjes aanvoelen.

EK voetbal

Er wordt zaterdag al zonkracht 7 verwacht. “Rond deze tijd van het jaar staat de zon op zijn hoogst, op 21 juni,” zegt Damen. “Als je een lichte huid hebt en je bent niet gebruind, kun je tussen twaalf en drie uur ’s middags binnen een kwartier al verbranden.”

Zondag zal de zon nog feller zijn met zonkracht 8. “Dat is de hoogste zonkracht die we in deze tijd van het jaar hebben,” zegt Damen. Het wordt dan zonnig, met weinig wolken aan de lucht en amper wind. In Amsterdam zal het maximaal 22 graden worden, terwijl het Nederlands elftal daar zijn eerste wedstrijd van het EK voetbal aftrapt.

28 graden

Na komend weekend zal de temperatuur verder stijgen en wordt het maandag en dinsdag rond de 25 graden in Amsterdam. Woensdag kan het mogelijk 28 graden worden in de hoofdstad. Aan het einde van de middag neemt de kans op onweer toe, die mogelijk ook donderdag blijft hangen. Aan het eind van komende week koelt het weer af naar een graad of 20.