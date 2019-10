Zonneauto van TU Delft compleet verwoest na brand in Australië

De auto van de TU Delft lag aan kop van de wedstrijd en had, met nog 300 kilometer te gaan, de overwinning voor het grijpen. Titelverdediger Delft, dat de World Solar Challenge al zeven keer won, nam de leiding in de wedstrijd woensdag over van het team van de Universiteit Twente.

Het is de eerste keer in twintig jaar deelname van Delft dat de finish niet wordt gehaald. Wat de reden is voor het vlamvatten van de zonneauto is volgens het team nog niet duidelijk.

With a very heavy heart we have to tell you that our @WorldSolarChlg is over. A first 'did not finish' for Nuna in 20 years.

Driver Tim is okay and got our of the vehicle in time.



Keep you updated. #BWSC19 pic.twitter.com/VgI5hbA6Ge