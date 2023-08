Zonne-energie is booming, maar doelen mogen ambitieuzer, vindt Brusselse lobbygroep SolarPower Europe

Een parkeerterrein met zonnepanelen bij de Efteling in Kaatsheuvel. Volgens SolarPower Europe zal de EU tegen 2030 rond de 1 terawatt aan elektriciteit opwekken via zonne-energie. Beeld Getty Images

Zonne-energie is booming in de Europese Unie. Afgelopen jaar kwam er 41,4 gigawatt aan nieuwe zonne-energiecapaciteit bij. Dat is bijna twee keer zoveel als er in 2021 aan zonnepanelen werd aangelegd en vier keer zoveel als het jaar daarvoor, schrijft de Brusselse lobbygroep SolarPower Europe in een rapport. En 2023 ligt op koers om opnieuw een recordjaar te worden.

‘Gedreven door recordhoge energieprijzen en geopolitieke spanningen, liet zonne-energie in 2022 voor het eerst in de EU zijn ware potentieel zien,’ aldus SolarPower Europe. ‘De geschiedenis zal het moeten uitwijzen, maar het lijkt erop dat Europa 2022 zal herinneren als het jaar waarin het tijdperk van de zonne-energie echt begon.’

De meeste EU-lidstaten liggen op schema om voor 2027 hun doelstelling uit 2019 behalen. Nederland haalt die doelstelling vermoedelijk volgend jaar al. Volgens SolarPower Europe zal de EU tegen 2030 rond de 1 terawatt aan elektriciteit opwekken via zonne-energie. Dat is ruimschoots de doelstelling van 750 gigawatt zonne-energie die is vastgesteld in de strategie van de Europese Commissie, aldus SolarPower Europe.

Koppositie

Het is goed nieuws voor de klimaatplannen van de EU. Vorig jaar al produceerden zonnepanelen en windturbines in de EU voor het eerst meer stroom dan gascentrales. Alleen de combinatie van waterkracht en kerncentrales was, met een marktaandeel van 32 procent, op de Europese stroommarkt nog groter. Verwacht wordt dat zon en wind nog voor 2030 de koppositie zullen overnemen.

De Europese Commissie heeft de lidstaten inmiddels gevraagd om hun doelen voor hun zonne-energiecapaciteit bij te stellen. Daar hebben dertien lidstaten, inclusief Nederland, gehoor aan gegeven. De veertien andere landen moeten nog met hun bijgestelde doelen komen.

“Die bijgestelde doelstellingen zijn echter lang niet zo ambitieus als we ze graag zouden zien,” zegt Bethany Meban, communicatiechef van SolarPower Europe. De lobbygroep pleit voor ambitieuzere targets. “Nederland heeft zelfs als enig land van de dertien zijn doel niet naar boven bijgesteld. Dat is zonde. Ambitieuze doelen zijn nodig om politieke draagkracht te behouden en investeringen te doen in zaken als het energienetwerk.”

Dat laatste vormt voor in het bijzonder voor Nederland een risico, zegt Meban. Nu al zijn er zo veel zonnepanelen in gebruik, dat het Nederlandse energienetwerk de teruglevering van energie vaak niet meer aankan. Als het energienetwerk niet wordt aangepast, door bijvoorbeeld batterijen en accu's toe te voegen die duurzame energie tijdelijk opslaan, kan de energietransitie stagneren. “Nederland is wat dat betreft een soort kanarie in de kolenmijn. Als het welvarende Nederland het al niet lukt om dit probleem tijdig op te lossen, dan kan het in andere lidstaten al helemaal lastig worden.”

Afhankelijkheid van China

Een ander issue is de productie van zonnepanelen. De snelle opkomst ervan is grotendeels te danken aan de lage productiekosten. Probleem is echter dat Europa vrijwel volledig afhankelijk van China is voor die panelen. Niet alleen staan daar de meeste fabrieken voor zonnepanelen, ook worden de zeldzame materialen die ervoor nodig zijn in China gewonnen.

De Europese Commissie heeft in het licht van de groeiende geopolitieke spanningen met China een nieuwe grondstoffenwet opgesteld. Daarmee stelt het zich tot doel om een groot deel van benodigde grondstoffen voor zonnepanelen zelf te gaan delven. Maar analisten hebben er een hard hoofd in dat de Europese Unie op korte termijn onafhankelijk van China kan worden.

Tegenover Trouw noemde Allianz Trade die grondstoffenwet maandag ‘volledig voor de bühne’. De achterstand van Europa op China in het delven van deze grondstoffen is volgens een analyse van de verzekeraar simpelweg te groot.

Jilles van den Beukel, energiespecialist van het Hague Center for Strategic Studies, beaamt dat. “De politieke wil is er wel, maar mijnbouw in Europa is een moeilijk verhaal. Het duurt vaak lang en er is lokaal veel verzet. Het wordt echt een proces van de lange adem om minder afhankelijk van China te worden.”