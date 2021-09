Zonder coronapas kun je straks geen uitstapjes maken

Nieuw aangekondigde versoepelingen maken het aantrekkelijker om ingeënt te zijn, en leiden daarom ook tot kritiek. De een waarschuwt voor weer een lockdown, de ander klaagt over een vaccinatieplicht.

Na anderhalf jaar lonkt per 25 september het einde van het gebod om minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen. Het verdwijnen van wat lange tijd de voornaamste maatregel was bij het bestrijden van de pandemie zou moeten voelen als een bevrijding, maar afgaande op de reacties ziet de samenleving het anders.

Dat zal ermee te maken hebben dat de naleving toch al steeds minder om het lijf heeft. Ook de notie dat de grotere bewegingsvrijheid een prijs kent, in de vorm van een coronapas, stuit bij sommigen op onbegrip.

Hoge score

Volgens ingewijden maken demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdagavond bekend dat de QR-code die nu al standaard is bij een bezoek aan het voetbalstadion en bij buitenlandse reizen, ook in horeca, theater, bioscoop en concertzaal gaat gelden. Dat betekent dat gevaccineerd, hersteld óf getest zijn de norm wordt.

Met de coronacheckapp lijken ook weer grote evenementen en festivals mogelijk te worden. In het openbaar vervoer blijven mondkapjes verplicht, nachtclubs en disco’s blijven nog dicht, openingstijden van de horeca worden ook nog niet verruimd.

Nederland kruipt richting een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent van alle volwassenen, internationaal gezien een hoge score. In het kabinet is de hoop dat de nieuwe voordelen van een vaccinatiebewijs de vaccinatiegraad verder opstuwen, zoals in andere landen is gebeurd.

De horecasector klaagt dat het kabinet de sector gebruikt om niet-ingeënte mensen onder druk te zetten zich alsnog te laten vaccineren en waarschuwt dat er te weinig personeel is voor deze extra taak. Ook is er vrees voor teruglopende bezoekersaantallen, zoals in Frankrijk en Italië.

Vrees voor dramatische winter

Tegenstanders van vaccinatie klagen over een de facto vaccinatieplicht, al blijft testen-voor-toegang vooralsnog gratis. Ze zullen zich gesterkt voelen door de gang van zaken in Engeland, waar de regering onder druk van protesten afziet van een coronapaspoort. De grote opkomst zaterdag bij de Unmute Usprotesten – gericht op het weer toestaan van grote evenementen en festivals – verhoogt de druk op het kabinet om verder te versoepelen.

Aan de andere kant van het spectrum waarschuwen epidemiologen en andere tegenstanders van nieuwe versoepelingen voor de dramatische winter die in het verschiet kan liggen, met zo’n 1,8 miljoen niet-gevaccineerden en ruim een half miljoen mensen met verminderde afweer. Dat kan leiden tot opnieuw overvolle ic’s en een nieuwe lockdown, vrezen zij.

Dat de cijfers in de ziekenhuizen sinds eind juli vrijwel stabiel zijn, vinden zij niet geruststellend. Want vanaf de herfst kan het corona­virus veel makkelijker toeslaan. Intussen is de capaciteit op de ic’s sinds het begin van de coronacrisis nog altijd niet structureel uitgebreid. Zelfs voor de lange termijn ligt hiervoor nog geen helder plan. Het vergroot de kans dat het kabinet op korte termijn groen licht geeft voor een derde ‘boosterprik’ voor kwetsbare groepen, zoals ook al in andere landen is gebeurd.