Zondagavond code geel in bijna heel het land vanwege onweer

Beeld Milan Rinck

Vanaf zondagavond geldt vanwege fikse onweersbuien code geel in heel het land, met uitzondering van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Er kunnen hagel en zware windstoten tot 75 kilometer per uur uit een zuidelijke richting voorkomen.

“Het worden lokale onweersbuien met windstoten en hagel en dan is de afspraak dat er code geel afgegeven wordt,” aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is niet dat overal noodweer los zal barsten. “Het is nu niet te zeggen waar zo’n bui over zal trekken.’’

De waarschuwing van het KNMI geldt maandagochtend nog voor Noord-Holland en de Wadden. Langs de westkust kunnen dan opnieuw zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen.

Extreem zacht

Voor het zover is, wacht zondag nog een extreem zachte dag met temperaturen tussen de 18 en 20 graden, vijf graden warmer dan normaal.

De rest van de week verloopt zeer warm voor de tijd van het jaar, melden de weerbureaus. Volgens Weeronline kunnen er zelfs temperatuurrecords sneuvelen. “Vanaf woensdag komt de temperatuur tijdens de middag van noord naar zuid uit tussen 18 en 22 graden. Vooral op een beschut plekje in de volle zon is het goed mogelijk om een tijd in een T-shirt buiten door te brengen en te genieten van het fraaie herfstweer.”

Ook Weerplaza voorziet een ‘erg mild’ einde van oktober met temperaturen rond de 20 graden. Klaassen: “Vanaf woendag tot en met vrijdag in het zuidelijke deel van Nederland 20 graden of hoger en in het noorden ook nog 19 graden. De winter is nog ver weg, ook in de Alpenlanden is het heel zacht. Heel Europa heeft te maken met een zuidelijke stroming.” Zuid-Frankrijk ziet komende week de temperaturen zelfs richting de 30 graden oplopen.