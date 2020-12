Zondag koud van start, in Limburg kans op sneeuw

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Dat meldt Weerplaza.De laagste temperatuur werd in de nacht van zaterdag op zondag gemeten in het gebied rond Bergen op Zoom en Roosendaal: met -3,5 graden. De warmste plekken waren het uiterste zuiden van Zeeland en de kop van Noord-Holland, met 1,2 graden.

Gedurende de dag loopt de temperatuur in Amsterdam op tot zo’n 4 graden boven nul en krijgen we wat zon. In de nacht op maandag trekt vanuit het oosten een neerslagzone over het land waarbij het flink kan regenen.

Natte sneeuw

In Limburg kan zelfs natte sneeuw vallen, reden voor het KNMI om voor zondagavond alvast te waarschuwen voor gladheid. Het instituut heeft code geel afgegeven voor de provincie. Volgens Weeronline kan op de Vaalseberg zelfs een sneeuwdek van circa drie centimeter vallen.

Ook de komende dagen blijven de temperaturen schommelen tussen de 2 en 4 graden. Hoewel dat een stuk kouder is dan de afgelopen dagen, hoeven we niet te hopen op een witte kerst. Weeronline schat de kans op sneeuw met Eerste of Tweede Kerstdag op slechts 5 procent. Temperaturen boven de 10 graden zijn met een kans van 10 procent nog eerder te verwachten.