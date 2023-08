Zon maakt vanaf donderdagmiddag plaats voor regen en onweer

Onweer boven Amsterdam. Beeld Joris van Gennip/ANP

De waarschuwingscode geldt donderdag vanaf het middaguur en duurt tot het begin van de avond. Het gaat om de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

Volgens het KNMI gaan de onweersbuien gepaard met windstoten van rond de 60 kilometer per uur, hagel en veel regen in korte tijd: “Ook donderdagavond is er nog kans op onweer, maar vooralsnog is dit zeer onzeker.”

Buien

Amsterdammers moeten rekening houden met bewolking die vanuit het westen in de loop van donderdag toeneemt. In de westelijke kustprovincies volgen enkele buien, mogelijk ook met onweer. De zwaarste buien gaan mogelijk gepaard met hagel, veel regen in korte tijd en windstoten tot 75 kilometer per uur.

Ook vrijdag is er kans op onweersbuien, maar die zullen waarschijnlijk minder zwaar uitpakken. In de dagen die volgen wordt het een stuk frisser. Het kwik komt op zaterdag en zondag uit tussen 19 en 21 graden. Ook dan is er weer kans op buien, maar die zijn een stuk lichter. In de nieuwe week neemt de kans op buien verder af.

