Zomerweer laat nog even op zich wachten

Volgens weerbureau Weeronline gaat mogelijk in de loop van volgende week ook de temperatuur omhoog en kan het 25 graden of meer worden. De komende dagen en mogelijk zelfs tot en met zaterdag blijft het wisselvallig met maxima van rond 20 graden. Zaterdag schijnt de zon al vaker en vanaf zondag blijft het waarschijnlijk droog.

Deze week verloopt grillig: de ene dag is het zwaar bewolkt met af en toe regen, de andere dag wisselen zon en buien elkaar af. Maandag wordt het 17 tot 19 graden en waait het nog flink. Later in de week is het rustiger en wordt het 18 tot 23 graden met de hoogste temperaturen in het zuidoosten.

In de tweede helft van volgende week is ongeveer 50 procent kans op zonnig zomerweer met maxima van 23-28 graden.