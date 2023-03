Zomertijd in Nederland ingegaan, klok een uur vooruit gezet

Beeld Getty Images

De zomertijd is ooit bedacht zodat mensen meer gebruik kunnen maken van daglicht en bijvoorbeeld op elektrische verlichting kunnen besparen. Door het verzetten van de klok is het ‘s ochtends langer donker en ‘s avonds langer licht.

Tegenstanders van de zomertijd betwijfelen hoeveel energie de aanpassing bespaart. Ook zeggen veel mensen fysiek last te krijgen van de verschuiving, omdat die de biologische klok verstoort.

In de meeste Europese landen geldt net als in Nederland vanaf vandaag de zomertijd. In de Verenigde Staten en Canada is de zomertijd twee weken geleden al ingegaan.

Op de laatste zondag van oktober wordt in Nederland de klok weer een uur teruggezet.