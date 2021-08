Zomerse zaterdag, zondag flink wat buien: wisselvallig weekend op komst

Dagjesmensen op het strand van Zandvoort. Door de stijgende temperatuur trekken mensen naar de kust. Beeld Sem van der Wal/ANP

De zaterdag start op veel plaatsen in het land bewolkt en mistig, maar in de middag breekt de zon door en lopen de temperaturen op naar 22 graden in het noordwesten tot lokaal 26 in het zuidoosten. Het zomerweer is helaas van korte duur, want regen- en onweersbuien verdrijven de warmte in de loop van de zaterdagavond.

Ook in Amsterdam wordt het zaterdag warmer dan de afgelopen dagen. Daar loopt de temperatuur op tot maximaal 23 graden. In de loop van de avond vallen er buien.

Zondag worden er in Amsterdam ook buien verwacht. De buien verdrijven de warmte en daardoor wordt het zondag 19 tot 21 graden. De buien kunnen fel uitpakken, met onweer en flinke plensregens, maar tussendoor zijn er ook droge perioden met mogelijk wat zonneschijn.

Vrijdag in Amsterdam

Vrijdag breekt, na een grijze start, ook de zon door in Amsterdam. Er kunnen een paar buien ontstaan, maar met een temperatuur van rond de 20 graden is het al wat warmer dan in de voorgaande dagen.