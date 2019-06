Zomerse temperaturen op komst

Van maandag tot en met donderdag kan het erg warm worden, met temperaturen van 28 tot 30 graden in de kustgebieden en 30 tot 36 graden in het binnenland. Volgens bepaalde computerberekeningen zou het dinsdag en woensdag in Zuid- en Oost-Nederland zelfs 38 graden kunnen worden.

Een vrouw zoekt verkoeling in een fontein aan het Van Beuningenplein in Amsterdam. Beeld anp

Start astronomische zomer

Op 21 juni start de astronomische zomer. Donderdag en vrijdag wordt het nog niet zo warm, naar verwachting tussen de 18 en 22 graden, wat normaal is voor juni. Vooral op donderdag bestaat de kans dat er nog een aantal buien valt, met landinwaarts mogelijk onweer.

Dit weekend is de weersverwachting beter, met zaterdag tussen de 19 graden op Texel tot 24 graden in het zuidoosten. Ook zal de zon volop schijnen. Zondag wordt het nog warmer met maxima tussen de 25 en 29 graden. De zon schijnt fel, met een UV-index van 7, dus smeer je goed in.