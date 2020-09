Zomers weer op komst na het weekend

Beeld Hollandse Hoogte/ANP

De komende dagen is het overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur kan op plekken oplopen tot maximaal 24 graden. In Amsterdam is zo’n 20 graden voorspeld.

Vanaf maandag keert de zomer even terug. Maandag en dinsdag zijn de warmste dagen in Amsterdam met temperaturen rond de 26 graden. Later in de week is er meer kans op regen.

De zon schijnt volgende week met UV-Index 4. De kans op verbranding is daarmee iets kleiner dan tijdens de zomermaanden.