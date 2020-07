Zomers weer laat nog even op zich wachten

Vakantiegangers in eigen land zullen nog even geduld moeten hebben voor zomers weer. Het is wisselvallig en voorlopig blijft dat zo, meldt weerbureau Weerplaza.

“Eigenlijk is dit gewoon typisch Hollands zomer weer,” vat weerman Raymond Klaassen het weer samen. Zaterdag blijft het op enkele buien na droog. Perioden met zon en stapelwolken wisselen elkaar af en het wordt 19 tot 22 graden. “Daarmee is het een stuk vriendelijker dan de afgelopen dagen, toen het vooral grijs en grauw was.”

De komende dagen belooft het zo mild te blijven, voorspelt Weerplaza. Zondag worden zonnige perioden voorspeld met temperaturen van zo’n 18 tot 21 graden. Maandag klimt de temperatuur naar zo’n 22 tot 24 graden. Zo is het tijdens de ochtend en avond vrij zonnig, in de middag zijn stapelwolken aanwezig. Er staat weinig tot geen wind.

Pittige buien

“Voor vakantiegangers is maandag echt een dag om de fiets te pakken en op pad te gaan,” zegt Klaassen. Overigens kan het tijdens de nachten wel flink afkoelen. Tot records lijkt het niet te komen, maar lokaal kan de temperatuur op beschutte plaatsen dalen naar mogelijk een graad of 5.

Komt er dan daarna zomers weer? Daar hoeven we volgens Klaassen zeker niet op te rekenen. Na maandag slaat het weer volgens hem om. Dinsdag en woensdag kunnen pittige buien vallen, zo voorspelt hij. Richting het einde van de week wordt het mogelijk iets beter, met minder regen en meer zon, maar dat is volgens Klaassen zeker geen garantie.

Voorlopig lijkt de zomer dus nog echt niet door te zetten. Al met al komen de temperaturen overdag meestal niet boven de gebruikelijke 22 of 23 graden uit en verder valt er uit de aanwezige bewolking soms een klein beetje regen.