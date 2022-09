Zomer breekt Europees hitterecord

Mensen zoeken aan de Amstel verkoeling tegen de hitte, half juli. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Vooral het westen van Europa kreeg deze zomer intense hittegolven te verduren. Door de opwarming van de aarde is de kans daarop de afgelopen jaren steeds groter geworden. De gemiddelde temperatuur lag een aanzienlijke 0,4 graden hoger dan tijdens het vorige hitterecord, dat nog maar een jaar geleden werd gevestigd. In augustus was het in Europa gemiddeld zelfs 0,8 graden warmer dan in dezelfde maand in 2018, tot dit jaar de warmste augustus ooit.

De hoge temperaturen hadden ingrijpende gevolgen. Zo liepen de landbouw en de natuur forse schade op door ernstige droogte en bosbranden. De scheepvaart had veel last van het lage waterpeil in grote rivieren als de Rijn.

In Nederland was deze zomer de op twee na warmste sinds het begin van de metingen in 1901, becijferde het KNMI onlangs al. Alleen de zomers van 2018 en 2003 waren warmer.

Wereldwijd was de temperatuur in augustus volgens Copernicus net zo hoog als in 2017 en in 2021.